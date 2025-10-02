Un tânăr a supraviețuit unei căderi de la 3.300 de metri, după ce parașuta sa nu s-a deschis în timpul unui salt în Las Vegas

02-10-2025 | 08:55
parasutist
GoFundMe

Un tânăr din Blackpool, Marea Britanie, a supraviețuit miraculos unei căderi de la 3.300 de metri altitudine, după ce parașuta sa nu s-a deschis în timpul unui salt efectuat în vacanță, în Las Vegas, relatează BBC.

autor
Mihaela Ivăncică

Mitchell Deakin, în vârstă de 25 de ani, a suferit răni grave în urma impactului, la fel ca instructorul său de parașutism, un bărbat de 54 de ani. Ambii au supraviețuit accidentului.

Administrația Federală a Aviației (FAA) din Statele Unite a anunțat că a demarat o anchetă pentru a stabili dacă au fost încălcate reglementările privind împachetarea parașutelor – atât cea principală, cât și cea de rezervă.

Presa locală din Las Vegas relatează că cei doi au fost transportați cu elicopterul la spital, după ce s-au prăbușit în deșertul din apropierea orașului Jean, situat la sud de Las Vegas, pe 17 septembrie.

Pe o pagină GoFundMe creată de iubita lui Mitchell, Isabel Clacher, aceasta scrie că tânărul se află internat în spital, fiind însoțit de părinții săi, Janine și Colin.

Fracturi, plămân perforat și operații complicate

„Accidentul i-a provocat lui Mitch răni severe: fractură de pelvis, coaste rupte, pneumotorax (plămân perforat) și o lacerare la rinichi. A fost deja operat în SUA, unde i-au fost montate plăci metalice în zona pelviană pentru a preveni colapsul. I se drenează și lichidul acumulat în plămân, iar momentan nu poate sta în picioare sau merge”, a transmis tânăra.

Într-o actualizare din 25 septembrie, mama lui Mitchell a anunțat că drenajul toracic a fost înlăturat, iar fiul ei a reușit să facă câțiva pași cu ajutorul unui cadru de mers.

„Este foarte optimist, este îngrijit de o echipă medicală excelentă și este profund recunoscător pentru toate mesajele, apelurile și sprijinul primit”, a scris aceasta.

Un purtător de cuvânt al FAA a declarat pentru BBC că agenția investighează împachetarea parașutelor și respectarea regulilor de zbor de către pilot și aeronavă. Dacă nu vor fi descoperite nereguli, ancheta va fi preluată de autoritățile locale.

„FAA nu stabilește cauza accidentelor”, a subliniat oficialul.

La rândul său, un reprezentant al Poliției Metropolitane din Las Vegas a confirmat că incidentul a fost catalogat drept „non-criminal”, iar ancheta este, în prezent, în responsabilitatea FAA.

Sursa: BBC

Dată publicare: 02-10-2025 08:55

