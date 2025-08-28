Structura anului școlar 2025-2026: Când au elevii vacanțe și examenele. Calendarul complet

Elevii urmează să înceapă școala pe 8 septembrie, însă începutul anului școlar 2025-2026 este marcat de nemulțumirea profesorilor, care au de gând să boicoteze festivitățile care marchează acest început de an școlar.

Cu toate acestea, conform proiectului de ordin privind structura anului școlar 2025-2026, elevii vor începe cursurile pe 8 septembrie 2025. Iată cum este structurat acest an de școală.

Structura anului școlar 2025-2026

Cursurile încep pe 8 septembrie 2025 și se încheie pe 19 iunie 2026. Elevii vor participa la ore timp de 36 de săptămâni, cu excepții în privința elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, respectiv a XIII-a.

Anul școlar 2025-2026 este structurat în cinci module de cursuri, după cum urmează:

• De luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025;

• De luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025;

• De joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

• De luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

• De miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026.

Modulele vor fi structurate după cum urmează:

• Modulul 1: 8 septembrie - 24 octombrie 2025;

• Modulul 2: 3 noiembrie - 19 decembrie 2025;

• Modulul 3: 8 ianuarie - 6, 13 sau 20 februarie 2026 (decis de inspectoratele școlare);

• Modulul 4: 16 sau 23 februarie - 3 aprilie 2026 (se stabilește local);

• Modulul 5: 15 aprilie - 19 iunie 2026.

Calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026

• Vacanța de toamnă: 25 octombrie - 2 noiembrie 2025;

• Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026;

• Vacanța mobilă: 9 februarie - 1 martie 2026 (datele diferă în funcție de județ);

• Vacanța de primăvară: 4 - 14 aprilie 2026;

• Vacanța de vară: 20 iunie - 6 septembrie 2026.

Inspectoratele școlare pot modifica la nivel local datele unor vacanțe sau module, pentru a se adapta la nevoile comunității școlare. În unele județe, modulul 3 sau vacanța mobilă pot fi decalate cu o săptămână.

Vacanța de toamnă

Elevii au parte de o săptămână de vacanță de toamnă, care ține de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025.

Vacanța de iarnă

Vacanța de iarnă durează mai mult și include și sărbătorile de iarnă. În anul școlar 2025-2026, aceasta va dura de sâmbătă, 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026.

Vacanța de schi

Elevii au parte de o săptămână de vacanță, numită și vacanță de schi, iar fiecare inspectorat școlar județean/al municipiului București va decide când va fi luată această vacanță. Elevii au parte de o săptămână liberă, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026.

Vacanța de primăvară

Vacanța de primăvară sau vacanța de Paște este intervalul în care elevii sunt liberi pentru a se bucura de sărbătoarea ortodoxă. În 2026, aceasta va avea loc în perioada 4 - 14 aprilie 2026. Paștele ortodox din 2026 pică duminică, 12 aprilie.

Când începe vacanța de vară pentru elevi în anul 2026

Elevii termină cursurile pe 19 iunie 2026, când începe și vacanța de vară, care are loc din 20 iunie 2026 până pe 6 septembrie 2026. Există și câteva excepții, după cum urmează.

• Clasa a VIII-a: termină cursurile pe 12 iunie 2026 (35 de (adăugat) săptămâni);

• Clasa a XII-a și a XIII-a: termină cursurile pe 5 iunie 2026 (34 de (adăugat) săptămâni);

• Licee tehnologice și școli profesionale: termină cursurile pe 26 iunie 2026.

Calendarul examenelor din anul școlar 2025-2026

Calendarul Evaluării Naționale 2026 pentru clasa a VIII-a

• 8 - 12 iunie 2026 - Înscrierea la evaluarea națională

• 12 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

• 22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă

• 24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă

• 26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă - probă scrisă

• 2 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00 , vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00

• 3 - 4 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

• 5 - 8 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor

• 9 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Calendar Bacalaureat 2026

• 2 - 4 iunie 2026 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

•5 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a

• 8 - 10 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

• 10 – 11 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

• 11 – 12 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

• 15 – 17 iunie 2026 - Evaluarea competențelor digitale - proba D • 29 iunie 2026 - Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

• 30 iunie 2026 - Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

• 2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

• 3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

• 7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18:00)

• 8 - 9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

• 9 - 10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor

• 13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale

