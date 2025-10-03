Horoscop 4 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care urmează o vacanță

Horoscop 4 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să avem grijă de casă, de familie și o să ne oferim și nouă un mic respiro — o plimbare, o vizită, orice ne poate elibera de stres.

Vibrația zilei este 4, așa că să ținem cont și de dorințele celor dragi.

Horoscop 4 octombrie 2025 – BALANȚĂ

O să vă bucurați de prezența unor oameni care țin la voi și o să povestiți ce-ați mai făcut, ce planuri aveți și la ce evenimente urmează să mergeți. Prietenilor le e dor de voi și poate vă scot la o plimbare prin țară sau chiar vă fac surpriza unui city break împreună.

Horoscop 4 octombrie 2025 – SCORPION

Pot apărea acțiuni și evenimente legate de serviciu — un teambuilding, o întâlnire informală — pentru a vă cunoaște mai bine colegii și pasiunile comune. Poate faceți și o prospectare de piață să vedeți cât ar costa o mașină nouă, în cazul în care cea actuală nu mai poate fi reparată.

Horoscop 4 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Sunt evenimente mondene la care nu ați vrea să lipsiți, pentru că aveți ceva de spus sau de arătat, iar asta vă va repune în valoare. Poate veți fi cooptați într-o echipă și veți susține o cauză umanitară sau veți participa la activități recreative — la sală ori în aer liber.

Horoscop 4 octombrie 2025 – CAPRICORN

O să fiți mai deschiși cu cei din jur, mai comunicativi, și o să petreceți timpul liber cu persoane care vă împărtășesc ideile și pasiunile — toată lumea se va simți bine. Se anunță și o cheltuială, poate o ieșire la târguri sau expoziții, unde le veți îndeplini celor dragi câteva dorințe.

Horoscop 4 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate stabiliți azi sau mâine o zi în care să se adune toată familia, pentru a vă pune de acord asupra evenimentelor festive din această toamnă. E posibil ca cineva să revină după o perioadă de gândire și să vă întrebe cum vedeți voi relația.

Horoscop 4 octombrie 2025 – PEȘTI

Vor apărea surprize plăcute pe parcursul zilei și o să vă organizați programul în funcție de cei care v-au lipsit și de care v-a fost dor. Prezența cuiva vă poate răscoli amintiri și o să simțiți nevoia să faceți puțină ordine în viața sentimentală.

Horoscop 4 octombrie 2025 – BERBEC

O să faceți cunoștință cu oameni care vă pot însoți într-o aventură profesională, iar rezultatele vor fi de calitate și vă vor bucura pe toți. Se anunță o reușită — poate v-ați reîntâlnit, în sfârșit, cu cineva drag care a realizat că nu poate trăi fără voi.

Horoscop 4 octombrie 2025 – TAUR

O să mai lăsați de la voi, ca de obicei, și o să vă împăcați cu cineva care s-a supărat cândva, dar cu vorbă bună veți readuce armonia. Vă ocupați și de casă și familie, dar vă faceți timp și pentru o ieșire în doi diseară — poate chiar plecați într-o mică escapadă.

Horoscop 4 octombrie 2025 – GEMENI

S-ar putea să aveți un sărbătorit în familie și să vină rude și prieteni pe la voi, sau poate îi invitați voi la o terasă, că aveți chef de socializare. Poate le faceți o surpriză copiilor și îi duceți la locurile lor preferate de joacă — o aniversare, un prilej de distracție în grup.

Horoscop 4 octombrie 2025 – RAC

O să vă faceți timp pentru rudele care au spus că vor trece pe la voi și o să uitați pentru o clipă de grijile de serviciu. E un câștig sufletesc. Poate vă satisfaceți o curiozitate și vizitați un obiectiv turistic, încercați un sport extrem sau altă activitate inedită.

Horoscop 4 octombrie 2025 – LEU

Poate dați o raită, fie și online, ca să alegeți câteva lucruri pentru casă și să aduceți mai mult confort și armonie. Se poate să participați la un concurs, fie ca participanți, fie ca spectatori — poate chiar să le faceți galerie copiilor sau prietenilor. O zi cu adrenalină!

Horoscop 4 octombrie 2025 – FECIOARĂ

S-au liniștit apele la voi și poate revedeți prietenii de altădată, ba chiar vă faceți și alții noi — va fi un crescendo emoțional. E posibil ca cineva să vă curteze și să vi se potrivească, dacă nu aveți deja un partener de cuplu; în timp, veți vedea dacă puteți construi ceva împreună.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













