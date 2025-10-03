Horoscop 4 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care urmează o vacanță

Horoscop cu Neti Sandu
03-10-2025 | 21:31
neti sandu
PRO TV

Horoscop 4 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să avem grijă de casă, de familie și o să ne oferim și nouă un mic respiro — o plimbare, o vizită, orice ne poate elibera de stres.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 4, așa că să ținem cont și de dorințele celor dragi.

Horoscop 4 octombrie 2025 – BALANȚĂ

O să vă bucurați de prezența unor oameni care țin la voi și o să povestiți ce-ați mai făcut, ce planuri aveți și la ce evenimente urmează să mergeți. Prietenilor le e dor de voi și poate vă scot la o plimbare prin țară sau chiar vă fac surpriza unui city break împreună.

Horoscop 4 octombrie 2025 – SCORPION

Pot apărea acțiuni și evenimente legate de serviciu — un teambuilding, o întâlnire informală — pentru a vă cunoaște mai bine colegii și pasiunile comune. Poate faceți și o prospectare de piață să vedeți cât ar costa o mașină nouă, în cazul în care cea actuală nu mai poate fi reparată.

Horoscop 4 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Sunt evenimente mondene la care nu ați vrea să lipsiți, pentru că aveți ceva de spus sau de arătat, iar asta vă va repune în valoare. Poate veți fi cooptați într-o echipă și veți susține o cauză umanitară sau veți participa la activități recreative — la sală ori în aer liber.

Citește și
neti sandu
Horoscop 30 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un bonus financiar

Horoscop 4 octombrie 2025 – CAPRICORN

O să fiți mai deschiși cu cei din jur, mai comunicativi, și o să petreceți timpul liber cu persoane care vă împărtășesc ideile și pasiunile — toată lumea se va simți bine. Se anunță și o cheltuială, poate o ieșire la târguri sau expoziții, unde le veți îndeplini celor dragi câteva dorințe.

Horoscop 4 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate stabiliți azi sau mâine o zi în care să se adune toată familia, pentru a vă pune de acord asupra evenimentelor festive din această toamnă. E posibil ca cineva să revină după o perioadă de gândire și să vă întrebe cum vedeți voi relația.

Horoscop 4 octombrie 2025 – PEȘTI

Vor apărea surprize plăcute pe parcursul zilei și o să vă organizați programul în funcție de cei care v-au lipsit și de care v-a fost dor. Prezența cuiva vă poate răscoli amintiri și o să simțiți nevoia să faceți puțină ordine în viața sentimentală.

Horoscop 4 octombrie 2025 – BERBEC

O să faceți cunoștință cu oameni care vă pot însoți într-o aventură profesională, iar rezultatele vor fi de calitate și vă vor bucura pe toți. Se anunță o reușită — poate v-ați reîntâlnit, în sfârșit, cu cineva drag care a realizat că nu poate trăi fără voi.

Horoscop 4 octombrie 2025 – TAUR

O să mai lăsați de la voi, ca de obicei, și o să vă împăcați cu cineva care s-a supărat cândva, dar cu vorbă bună veți readuce armonia. Vă ocupați și de casă și familie, dar vă faceți timp și pentru o ieșire în doi diseară — poate chiar plecați într-o mică escapadă.

Horoscop 4 octombrie 2025 – GEMENI

S-ar putea să aveți un sărbătorit în familie și să vină rude și prieteni pe la voi, sau poate îi invitați voi la o terasă, că aveți chef de socializare. Poate le faceți o surpriză copiilor și îi duceți la locurile lor preferate de joacă — o aniversare, un prilej de distracție în grup.

Horoscop 4 octombrie 2025 – RAC

O să vă faceți timp pentru rudele care au spus că vor trece pe la voi și o să uitați pentru o clipă de grijile de serviciu. E un câștig sufletesc. Poate vă satisfaceți o curiozitate și vizitați un obiectiv turistic, încercați un sport extrem sau altă activitate inedită.

Horoscop 4 octombrie 2025 – LEU

Poate dați o raită, fie și online, ca să alegeți câteva lucruri pentru casă și să aduceți mai mult confort și armonie. Se poate să participați la un concurs, fie ca participanți, fie ca spectatori — poate chiar să le faceți galerie copiilor sau prietenilor. O zi cu adrenalină!

Horoscop 4 octombrie 2025 – FECIOARĂ

S-au liniștit apele la voi și poate revedeți prietenii de altădată, ba chiar vă faceți și alții noi — va fi un crescendo emoțional. E posibil ca cineva să vă curteze și să vi se potrivească, dacă nu aveți deja un partener de cuplu; în timp, veți vedea dacă puteți construi ceva împreună.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu,

Dată publicare: 03-10-2025 21:30

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Citește și...
Horoscop 1 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va câștiga bani frumoși
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va câștiga bani frumoși

Horoscop 1 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. Mare parte din ce ne-am propus ne reușește, iar pentru celelalte lucruri trebuie să depunem efort, să înlăturăm obstacolele.  

Horoscop 30 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un bonus financiar
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 30 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un bonus financiar

Horoscop 30 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destinsă. O să fim de băgat de seamă, să facem treaba ca lumea, dar să evităm capcanele, încurcăturile, ca să ne putem atinge obiectivele.  

Horoscop 29 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodiile care fac pași către o relație amoroasă
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 29 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodiile care fac pași către o relație amoroasă

Horoscop 29 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu sare și piper. Or să tot apară neprevăzute, dar o să avem prezența de spirit ca să rezolvăm toate urgențele.  

Horoscop 28 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va întâlni perechea
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 28 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va întâlni perechea

Horoscop 28 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită!  

Horoscop 27 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va intra la cheltuială
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 27 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va intra la cheltuială

Horoscop 27 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize. O să fim expeditivi cu treburile de orice fel ca să ne rămână timp și pentru noi, să ne luăm un respiro, să dăm randament, ca lumea, la treaba de luni încolo.  

Recomandări
În ziua 100 a mandatului, premierul Bolojan a prezentat „darea de seamă” dar și planurile pentru următoarele 100 de zile
Stiri Politice
În ziua 100 a mandatului, premierul Bolojan a prezentat „darea de seamă” dar și planurile pentru următoarele 100 de zile

Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile statului sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT
Stiri Politice
Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT

Președintele Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni, joi, la Copenhaga, un raport privind războiul hibrid al Rusiei împotriva României, care a dus la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Explicația judecătorilor
Stiri Justitie
Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Explicația judecătorilor

Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatelor emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Octombrie 2025

48:49

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Octombrie 2025

01:35:38

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28