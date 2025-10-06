Cod roșu de inundații pe râuri din Constanța. Alerte hidrologice severe în aproape toată țara

06-10-2025 | 15:48
Hidrologii au emis avertizări de inundații pentru mai multe județe, Constanța fiind sub cod roșu. Specialiștii Apele Române dau asigurări că râurile mari sunt sub control.

Aura Trif

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod roşu de ploi abundente, care vizează judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa începând de marţi seara. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa a decis suspendarea cursurilor şcolare în ziua de miercuri.

”Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 72 de ore, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis Codul Roşu valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 24:00. Acesta va viza râurile din judeţul Constanţa”, au transmis, luni, hidrologii, potrivit News.ro.

Cod portocaliu și galben de inundații în alte zeci de județe

În acelaşi interval, va fi activ şi codul portocaliu, care vizează judeţele: Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Vrancea, Galaţi şi Tulcea.

De asemenea, sunt instituite două intervale distincte de cod galben.

”În primul interval, 6 octombrie, ora 21:00 – 9 octombrie, ora 12:00, sunt afectate judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Braşov, Covasna, Vrancea, Bacău, Neamţ, Harghita, Galaţi, Iaşi, Vaslui, Constanţa şi Tulcea.

În al doilea interval, 7 octombrie, ora 18:00 – 9 octombrie, ora 12:00, Codul Galben este valabil pentru judeţele: Mehedinţi, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Covasna, Braşov, Harghita, Sibiu şi Vâlcea”, au transmis hidrologii.

Potrivit acestora, fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri. De asemenea există probabilitatea depăşirii cotelor de apărare.

alerta hirdologica

Administraţia Naţională Apele Române anunţă că sunt pregătiți 500 de angajaţi şi 100 de utilaje.

”În baza avertizărilor meteorologice emise de ANM, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a reactualizat avertizarea hidrologică de cod roşu pentru râurile din zona Munteniei, ca urmare a precipitaţiilor prognozate de peste 100 l/mp, în următoarele 24 de ore, concentrate în zona râurile mici din zona Dobrogea. Acestea vor determina formarea de viituri rapide, cu importante efecte locale, în special pe râurile mici din bazinele hidrografice vizate. Estimăm că râurile mari nu vor pune probleme semnificative, fiind protejate de lucrările hidrotehnice existente din administrarea Apelor Române, iar debitele prognozate vor putea fi tranzitate în siguranţă”, arată oficialii Apele Române.

În teren, echipele de intervenţie ale ABA (Apele Române) Buzău-Ialomiţa, Dobrogea-Litoral, Siret, Prut-Bârlad, ABA Argeş-Vedea, ABA Olt şi ABA Jiu – 500 de angajaţi, sunt pregătite cu echipamente şi utilaje (100 de utilaje) să intervină alături de echipele Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.

Totodată, acumulările din administrare Apelor Române şi Hidroelectrica au fost pregătite pentru preluarea surplusului de apă şi atenuarea undelor de viitură care sunt prognzate să se formeze.

Mai exact, este vorba despre:

  • Salba de lacuri de pe Mosiştea (Măriuţa, Fundulea, Gurbăneşti, Frăsinet, Iezer), datorită nivelului scăzut din cauza secetei, pot prelua un surplus de până la 90 milioane de metri cubi de apă;
  • S-a dispus pregătirea/pregolirea salbei de lacuri de pe Colentina în vederea creşterii capacităţii de preluare a debitelor care se vor forma din precipitaţii: cele din administrarea Apelor Române (Buftea, Flămânzaeni, Buciumeni, Chitila, Plumbuita, Fundeni, Pantelimon 1) au o capacitate de preluare de 2,2 milioane de metri cubi de apă, cele din administrarea ALPAB pot prelua alte 2 milioane de metri cubi de apă- total volum de atenuare a viiturilor: 4 milioane de metri cubi de apă. S-a dispus creşterea debitului tranzitat de la 2 mc/s la 8 mc/s.

Recomandări pentru populație

De asemenea, facem un apel către deţinătorii de baraje/acumulări mici să respecte Regulamentele de Exploatare şi să anunţe imediat Apele Române pentru orice modificare/eveniment neprevăzut.

Oficialii Apele Române transmit şi recomandări pentru populaţie:

  • Să urmărească atent anunţurile autorităţilor şi, în caz de evacuare, să respecte fără întârziere dispoziţiile primite.
  • Deţinătorii de mici acumulări să respecte regulamentele de exploatare şi să notifice de urgenţă Administraţiile Bazinale de Apă la orice semnal de neregulă.
  • Să nu traverseze cursurile de apă aflate sub coduri hidrologice şi să renunţe la orice activităţi pe care le aveau în proximitatea acestora;
  • Riveranii să-şi cureţe şanţurile şi rigolele asigurând astfel secţiunile de scurgere ale apelor pluviale.

Recomandări pentru autorităţile locale

  • Să asigure transmiterea rapidă a avertizărilor către populaţie.
  • Să pregătească spaţii pentru relocarea temporară a populaţiei, dacă va fi necesar.
  • Să sprijine echipele de intervenţie în lucrările de apărare cu saci de nisip şi acces rapid către zonele critice.
Donald Trump vrea să trimită Garda Națională în orașe conduse de democrați: autoritățile contestă în instanță decizia

Sursa: News.ro

Dată publicare: 06-10-2025 15:48

