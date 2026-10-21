Ministerul Educaţiei anunţă că a fost stabilit calendarul admiterii şi al repartizării în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2027-2028, în forma finală, potrivit News.ro.

Marți, Ministerul Educației a stabilit calendarul final al Evaluării Naționale 2027 pentru absolvenții clasei a VIII-a. Examenele scrise se vor desfășura în perioada 22-25 iunie, iar primele rezultate vor fi publicate pe 30 iunie. Simularea națională este programată în luna martie. Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2027 sunt programate pentru data de 7 iulie.

Etapele repartizării computerizate pentru elevi

"Dată fiind modificarea legislativă în urma căreia concursul de admitere în clasa a IX-a nu se va organiza, a fost modificat calendarul de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2027-2028", au precizat reprezentanţii ministerului.

Calendarul cuprinde mai multe etape, unele dintre ele începând chiar în luna noiembrie a acestui an.

În perioada 12-16 iulie şi în 19 iulie 2027, absolvenţii de clasa a VIII-a care au susţinut Evaluarea Naţională vor completa opţiunile în fişele de înscriere, iar în 22 iulie va avea loc repartizarea computerizată.

Ulterior, va avea loc depunerea dosarelor la unităţile de învăţământ.

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, în 25 septembrie, legea care prevede abrogarea examenului de admitere la liceu organizat de către unităţile de învăţământ.