„Cazul este cutremurător”, a declarat Sorin Costreie despre incidentul petrecut într-o şcoală din Bistriţa, unde un elev de clasa a şaptea, aparent radicalizat, a înjunghiat o profesoară şi un coleg, ţinta atacatorului fiind, de fapt, un coleg mai mic, de etnie romă.

Ministrul Educaţiei a anunţat că la nivel guvernamental se discută despre o soluţie legislativă pentru ca, în cazurile de violenţă în şcoală, pe modelul violenţelor asupra personalului medical, pedepsele să fie dublate.

„Ce înseamnă astfel de situaţii? Gândiţi-vă că astfel de lucruri deja în alte părţi ale lumii, din păcate, sunt la ordinea zilei. Pe noi ne şochează. Dar la fel eram şi acum 20 de ani când auzeam de consum de droguri, de toate adicţiile astea şi spuneam: la noi nu o să ajungă aşa ceva. Uitaţi că au ajuns. Şi uitaţi acum că au ajuns şi cazurile acestea de violenţă extremă, de radicalizare, de momente în care viaţa îţi e pusă în pericol. Am discutat şi cu colegul meu, ministru delegat pe învăţământ preuniversitar, am discutat azi dimineaţă foarte scurt şi cu domnul premier. Ce am vrea să facem pentru protecţia colegilor noştri, profesorii, dar şi a copiilor şi, de fapt, a întregului personal din şcoală, să întărim legea. Recent lucrul ăsta s-a făcut pentru doctori şi personal medical. Acelaşi lucru am vrea să-l facem şi pentru profesori. Concret, în clipa în care se întâmplă lucrul ăsta, cum a fost aici, în exerciţiul funcţiunii, pedeapsa pentru faptă să fie dublată”, a afirmat Sorin Costreie, la Digi 24, miercuri seară.

El a spus că e nevoie şi de o campanie de mediatizare pe acest subiect, astfel încât să nu mai existe cazuri de profesori agresaţi de elevi sau de părinţi.

„Noi vrem să descurajăm, în genere, un comportament agresiv, violent la adresa profesorului”, a susţinut noul ministru.

El a adăugat că doreşte ca modificările legislative în acest sens să fie făcute „cât de repede”.

Schimbările legislative ar urma să fie dublate de prevenţie, dar şi de modificarea statutului profesorului şi statutului elevului şi de alte măsuri, ministrul neexcluzând controlul fizic la intrarea în şcoală.

„Vom analiza şi cât de repede venim cu aceste măsuri. Ne gândim chiar la control, controlul rucsacului copilului când intră, ca să nu se mai ajungă să aibă la el un briceag. În toate şcolile, în unele care sunt pe listă de risc. (...) Ne gândim acum şi la detectoare de metale şi la multe astfel de lucruri”, a explicat Sorin Costreie.