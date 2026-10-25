„Este, cred, uneori prea încet în anumite reacţii şi zăboveşte prea mult asupra anumitor decizii”, a declarat duminică ministrul Sorin Costreie, întrebat care este cel mai mare defect al preşedintelui Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Ministrul Educaţiei a explicat că cei care sunt învăţaţi altfel au alt tempo.

„Noi, toţi ceilalţi, care poate suntem învăţaţi altfel, suntem în alt tempo. Dar acolo, într-adevăr, din perspectiva noastră, pentru că în clipa în care începi să îl cunoşti îţi dai seama şi de ce se întâmplă lucrurile aşa”, a mai declarat Sorin Costreie.