Ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, spune că meditaţiile trebuie fiscalizate, el arătând că fiind un fenomen de o asemenea amploare, acest lucru îi arată că şcoala românească are o mare problemă, iar dacă şcoala ar fi ce ar trebui să fie, nu ar trebui să avem meditaţii, scrie News.ro.

„Ceea ce există în măsura în care se poate, bineînţeles, trebuie fiscalizat. Problema este că, fiind un fenomen de o asemenea amploare, mie îmi arată că şcoala românească are o mare problemă. Pentru că, în mod normal, dacă şcoala ar fi ce ar trebui să fie, nu ar trebui să avem meditaţii, decât pe ici pe colo, cazuri izolate”, a explicat Sorin Costreie.

Ministru: Meditațiile „îmi arată că școala românească are o mare, mare problemă”

El a precizat că viziunea sa e de a da copilului ce are nevoie, un fel de educaţie personalizată şi parte a acestei educaţii personalizate trebuie să vină din zona remedială, când unii copii rămân în urmă la clasă.

Ministrul a mai spus că această zonă remedială se poate face la şcoală sau prin meditaţii dacă asta decid părinţii.

„În clipa în care se fac masiv meditaţii, mie îmi arată că şcoala românească are o mare, mare problemă”, a subliniat ministrul Sorin Costreie.