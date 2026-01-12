Grădiniță din Bistrița-Năsăud inaugurată acum 3 luni, închisă după ce în săli a început să curgă apă din tavan

12-01-2026 | 18:02
O grădiniță recent inaugurată în județul Bistrița-Năsăud a fost închisă temporar după ce au apărut infiltrații de la zăpada și gheața depuse pe acoperiș.  

Doina Plăcintă,  Ioan Vrâncean

Autoritățile spun că au anunțat constructorul și că au decis ca cei aproape 100 de copii să rămână acasă.

La etaj, într-o sală de la grădinița din localitatea Maieru, mobila a fost ferită de lângă pereți, iar din loc în loc este pus câte un lighean. Zăpada adunată pe acoperiș, dar și gheața au produs infiltrații, susțin autoritățile locale. Grav este însă că unitatea școlară abia fusese dată în folosință.

Vasile Borș, primar Maieru: ”A venit iarnă mai grea, au fost precipitații, îngheț, dezgheț și au apărut infiltrații de apă în sălile de la etaj, ori aceste tavane sunt din rigips, iar pe deasupra este vată minerală care este îmbibată cu apă. Constructorul a acționat, au fost oameni pe acoperiș, au spart gheața”.

”Era riscul să se desprindă bucăți din tavan”

Pentru că situația putea fi riscantă pentru cei mici, cursurile au fost suspendate.

Vasile Șteopoaie, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud: ”Era riscul să se desprindă bucăți din tavan. Erau infiltrații chiar pe instalații electrice. Era o problemă la acoperiș, un sistem de digivrare care nu funcționa așa cum trebuia, au înghețat anumite burlane, țevi de evacuare, iar pe acoperiș zăpada s-a topit și s-a infiltrat pe sub tablă și a intrat în plafon”.

Grădinița a fost inaugurată în septembrie anul trecut. Părinții celor aproape 100 de copii au fost anunțați că cei mici vor mai rămâne acasă câteva zile.

