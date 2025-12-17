Zece copii de la o grădiniță din Mehedinți au ajuns la spital cu stări de rău după masa de prânz

Este anchetă la o grădiniță din Drobeta-Turnu Severin, după ce zece copii au fost duși la spital cu stări de rău. Aveau dureri de burtă și vomitau, iar primele suspiciuni s-au îndreptat spre mâncarea pe care au primit-o.

Doctorii spun însă că poate fi și o consecință a valului de viroze din această perioadă, mai ales că una dintre fetițe a ajuns în grija medicilor, cu aceleași simptome, deși a lipsit de la grădiniță.

Copiii au început să se simtă rău imediat după masa de prânz primită la grădiniță. Câteva ore mai târziu erau deja duși de părinți la Unitatea de Primiri Urgențe.

Părinte: „La ora 6 copilul a început să spună că îl doare burta, în jur de 10 a vomitat prima dată și de atunci se liniștea zece minute, un sfert de oră, iar începea să plângă că îl doare burta.”

Bunic: „Vomită de la ora 7 și am crezut că-i trece, iar a vomitat, i-am dat tratament și a trebuit să venim la urgență.”

Pentru unii dintre ei, părinții au chemat ambulanța acasă.

Ce spun medicii

Dr. Horia Ene, Ambulanța Mehedinți: „Doi copii frați, vărsături și grețuri, reacții alergice, din spusele mamei, au consumat la grădinița nr. 7 mâncare gătită în altă locație și se pare că sunt mai mulți copii.”

Dr. Elena Bololoi, SJU Drobeta-Turnu Severin: „În principiu analizele au fost bune, copiii echilibrați hemodinamic, au beneficiat și de consult de boli infecțioase pe parcursul staționării.”

Miercuri au fost deschise mai multe anchete, în încercarea de a afla cauza îmbolnăvirilor. Copiii au mâncat ciorbă și cartofi cu carne de pui, însă la spital a ajuns și o fetiță care lipsise în acea zi și nu a gustat din preparate.

Elena Popescu Țânțaru, director grădiniță: „Există un număr de 10 copii, s-au adunat în total, până undeva la ora 23-24, care au ajuns în urgență cu dureri de burtică, scaune diareice, vomitături. Acum este o anchetă în desfășurare.”

Codruța Vochescu, reprezentant DSP Mehedinți: „Echipe din cadrul Direcției de Sănătate Publică Mehedinți și DSVSA sunt în control atât la unitatea de învățământ, cât și la prestatorul serviciilor de catering, de unde au fost recoltate probe alimentare, cât și probe de sanitație.”

Doar analizele de laborator vor putea lămuri, în zilele care urmează, motivul îmbolnăvirii celor mici.

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, toxiinfecție alimentara, drobeta turnu severin, gradinita,

Dată publicare: 17-12-2025 17:15

