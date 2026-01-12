Schimbări în sistemul medical: Acces limitat la analize și investigații imagistice. Doar anumiți pacienți sunt exceptați

Apar schimbări în sistemul medical. Accesul la analize și investigații imagistice decontate de stat, precum CT sau RMN, devine limitat pentru pacienții cronici.

Prima investigație de acest tip prescrisă de medic trebuie realizată în 5 zile de când a fost prescrisă, restul, se fac pe bază de programare, care poate dura luni. Excepție de la noile reguli fac pacienții oncologici, cei cu hepatită și femeile însărcinate.

În plus, cronicii neasigurați din programele de tratament trebuie să achite contribuția pentru investigații complexe.

În fiecare lună, sute de pacienți merg doar într-o singură clinică pentru a face RMN sau CT cu bilet de trimitere.

Dr. Bogdan Furtună: ”Va scădea adresabilitatea, nu se mai fac abuzuri în ceea ce privește CT-urile, RMN-urile”.

Foarte mulți pacienți cronici cu diabet, boli rare, neurologice sau renale veneau prin programul monitor al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și indiferent de gravitatea afecțiunii trebuia programați în maximum 5 zile de la eliberarea trimiterii.

Iar acest lucru a dus la situații în care persoane încă nediagnosticate erau nevoite să aștepte luni de zile pentru a putea să prindă loc. Pentru a schimba situația, autoritățile din sănătate au modificat regulile.

Doar o parte dintre bolnavii cronici și gravidele mai pot face investigațiile rapid

Din această lună, doar pacienții oncologici, gravidele și cei cu hepatită B și C mai pot face investigațiile rapid, indiferent de plafon. În același regim intră și analizele de prevenție. Ceilalți bolnavi cronici beneficiează o dată pe an, iar pentru următoarele trebuie să se programeze.

Dr. Elisabeth Iuliana Brumă, director Reglementări și Norme de Contractare CNAS: ”Aceștia sunt pacienți cronici, cunosc faptul că trebuie să facă investigațiile cu anumită frecvență. Și ei cunosc faptul că trebuie să facă investigațiile cu o anumită frecvență și au timp să se programeze peste 3 luni, 6 luni, anual, în funcție de ghidurile de tratament”.

Corespondent ProTV: ”Tot din această lună, cu excepția pacienților oncologici, HIV/SIDA și TBC, bolnavii cronici fără venituri, incluși în Programele Naționale Curative, nu mai sunt asigurați automat. Ei vor beneficia doar de pachetul minimal și de tratamentul specific programului, iar pentru servicii medicale complete trebuie să plătească contribuția anuală de 2.430 lei”.

Schimbările au intrat deja în vigoare.

