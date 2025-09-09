Copii de grădiniță îmbrăcați în uniforme asemănătoare cu cele din comunism, în Satu Mare, în prima zi a anului școlar

Reprezentanții Inspectoratului școlar din Satu Mare fac verificări la o grădiniță după ce educatorii au făcut luni, în prima zi a anului scolar, o activitate în care cei mici au fost îmbrăcați în uniforme asemănătoare celor purtate în anii comunismului.

Inspectorii școlari au deschis o anchetă după ce au apărut în spațiul public mai multe imagini în care copiii apar imbrăcați în șoimi ai patriei și pioneri. La această festivitate tematică din prima zi de an scolar în clase ar fi fost și obiecte care ar fi amintit de fostul regim.

Pe de altă parte, reprezentanții grădiniței susțin că activitatea a fost discutată cu părinții înainte de organizare, iar tema a fost "copilăria de altădată".

Conducerea unității de învățământ ne-a mai transmis că nu a dorit să glorifice o perioadă din istoria recentă a României, ci și-a dorit să le ofere copiilor o experiență educativă.

La rândul lor, și reprezentanții Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului au luat atitudine și au transmis că vor contacta inspectorii școlari și autoritatile locale pentru a clarifica cele întâmplate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













