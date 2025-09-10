Cine a organizat activitatea „șoimii patriei” la grădinița din Satu Mare. Copii au fost încântați, autoritățile nu prea

Este anchetă la o grădiniță din Satu Mare după ce, în prima zi a noului an școlar, educatorii au organizat o activitate cu tentă comunistă.

Copiii au fost îmbrăcați în uniforme asemănătoare cu cele purtate pe vremuri de pionieri și șoimii patriei. Imaginile au ajuns în mediul online, iar inspectorii s-au sesizat.

Activitatea, intitulată „copilăria de altădată”, a avut loc în curtea unei grădinițe de stat. Conducerea spune că a avut acordul părinților și că de la activitate nu au lipsit salutul, cântecele și obiectele specifice perioadei.

Părinți: „Generația de copii de azi habar nu are cine a fost Ceaușescu sau ce lucruri rele a făcut, iar copiilor li s-au prezentat lucrurile bune.” (...)

„Nu mi se pare nimic ieșit din comun. Nu s-a glorificat și copiii din ziua de azi trebuie să știe.”

„Noi ne-am ocupat, noi i-am îmbrăcat. Dacă era despre comunism, la grădiniță în perioada comunismului era portocaliu și bleumarin, nicidecum alb și bleumarin.”

Reacțiile autorităților

Conducerea grădiniței a transmis că nu a dorit să glorifice o perioadă din istoria recentă a României, ci și-a dorit să le ofere copiilor o experiență educativă.

Renata Silaghi, directoare grădiniță: „O mămică voluntară ce lucrează și la muzeu a prezentat niște lucruri despre vremea comunistă și doreau să discute cu copiii, că pe vremuri nu se putea intra în unitate fără uniformă. Eu la ședință nu am participat și ce s-a întâmplat am aflat din presa locală.”

Atât conducerea grădiniței, cât și inspectorii școlari au demarat anchete după apariția imaginilor în spațiul public.

Ruxandra Monica Chivulescu, inspector școlar general ISJ Satu Mare: „Ni s-a transmis că s-a dorit a fi o activitate educativă în cadrul căreia elevii să fie familiarizați cu perioada de odinioară. Există o anchetă în desfășurare, iar după raportul pe care îl va emite această comisie vom fi în măsură să spunem dacă anumite aspecte semnalate sunt reprobabile.”

Și reprezentanții Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului spun că vor cere clarificarea celor întâmplate.

Daniel Șandru, directorul Institutului de Investigare al Crimelor Comunismului: „Este absolut inadmisibil, cu atât mai mult cu cât se încalcă și cadrul legal, dintr-o dublă perspectivă. Pe de o parte politica în școală, pe de altă parte prezentarea unei ideologii care a produs un regim criminal.”

Imaginile din cadrul activității au fost șterse de pe pagina de socializare a grădiniței după ce au început verificările.

