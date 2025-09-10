Cine a organizat activitatea „șoimii patriei” la grădinița din Satu Mare. Copii au fost încântați, autoritățile nu prea

Stiri actuale
10-09-2025 | 08:03
×
Codul embed a fost copiat

Este anchetă la o grădiniță din Satu Mare după ce, în prima zi a noului an școlar, educatorii au organizat o activitate cu tentă comunistă.

autor
Adina Timiș,  Doina Plăcintă

Copiii au fost îmbrăcați în uniforme asemănătoare cu cele purtate pe vremuri de pionieri și șoimii patriei. Imaginile au ajuns în mediul online, iar inspectorii s-au sesizat.

Activitatea, intitulată „copilăria de altădată”, a avut loc în curtea unei grădinițe de stat. Conducerea spune că a avut acordul părinților și că de la activitate nu au lipsit salutul, cântecele și obiectele specifice perioadei.

Părinți: „Generația de copii de azi habar nu are cine a fost Ceaușescu sau ce lucruri rele a făcut, iar copiilor li s-au prezentat lucrurile bune.” (...)

„Nu mi se pare nimic ieșit din comun. Nu s-a glorificat și copiii din ziua de azi trebuie să știe.”

Citește și
oameni pe strada
Sondaj INSCOP: 66% dintre români cred că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun pentru România. „De neimaginat”

„Noi ne-am ocupat, noi i-am îmbrăcat. Dacă era despre comunism, la grădiniță în perioada comunismului era portocaliu și bleumarin, nicidecum alb și bleumarin.”

Reacțiile autorităților

Conducerea grădiniței a transmis că nu a dorit să glorifice o perioadă din istoria recentă a României, ci și-a dorit să le ofere copiilor o experiență educativă.

Renata Silaghi, directoare grădiniță: „O mămică voluntară ce lucrează și la muzeu a prezentat niște lucruri despre vremea comunistă și doreau să discute cu copiii, că pe vremuri nu se putea intra în unitate fără uniformă. Eu la ședință nu am participat și ce s-a întâmplat am aflat din presa locală.”

Atât conducerea grădiniței, cât și inspectorii școlari au demarat anchete după apariția imaginilor în spațiul public.

Ruxandra Monica Chivulescu, inspector școlar general ISJ Satu Mare: „Ni s-a transmis că s-a dorit a fi o activitate educativă în cadrul căreia elevii să fie familiarizați cu perioada de odinioară. Există o anchetă în desfășurare, iar după raportul pe care îl va emite această comisie vom fi în măsură să spunem dacă anumite aspecte semnalate sunt reprobabile.”

Și reprezentanții Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului spun că vor cere clarificarea celor întâmplate.

Daniel Șandru, directorul Institutului de Investigare al Crimelor Comunismului: „Este absolut inadmisibil, cu atât mai mult cu cât se încalcă și cadrul legal, dintr-o dublă perspectivă. Pe de o parte politica în școală, pe de altă parte prezentarea unei ideologii care a produs un regim criminal.”

Imaginile din cadrul activității au fost șterse de pe pagina de socializare a grădiniței după ce au început verificările.

Sursa: Pro TV

Etichete: Satu Mare, comunism, soimi,

Dată publicare: 10-09-2025 07:43

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
Citește și...
Copii de grădiniță îmbrăcați în uniforme asemănătoare cu cele din comunism, în Satu Mare, în prima zi a anului școlar
Stiri actuale
Copii de grădiniță îmbrăcați în uniforme asemănătoare cu cele din comunism, în Satu Mare, în prima zi a anului școlar

Reprezentanții Inspectoratului școlar din Satu Mare fac verificări la o grădiniță după ce educatorii au făcut luni, în prima zi a anului scolar, o activitate în care cei mici au fost îmbrăcați în uniforme asemănătoare celor purtate în anii comunismului.

Sondaj INSCOP: 66% dintre români cred că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun pentru România. „De neimaginat”
Stiri actuale
Sondaj INSCOP: 66% dintre români cred că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun pentru România. „De neimaginat”

Aproape două treimi dintre românii chestionați cred că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun, arată un sondaj INSCOP realizat în parteneriat cu IICCMER, care analizează nostalgia față de comunism la 35 de ani după căderea regimului.

Ce s-a auzit vineri în Timișoara, la 35 de ani de la Revoluție. VIDEO
Stiri actuale
Ce s-a auzit vineri în Timișoara, la 35 de ani de la Revoluție. VIDEO

Sirenele libertății au răsunat din nou, vineri, la Timișoara. În 20 decembrie 1989, Timișoara devenea primul oraș liber de comunism din România.

Noi manifestații împotriva lui Georgescu, la Cluj. Mesajul protestatarilor: „Noi am trăit în comunism destul”
Stiri actuale
Noi manifestații împotriva lui Georgescu, la Cluj. Mesajul protestatarilor: „Noi am trăit în comunism destul”

Pe măsură ce apar noi informații despre trecutul și candidatura lui Călin Georgescu, tinerii continuă să iasă în stradă și să scandeze pentru un viitor cu fața către Vest.  

Evoluția feminismului în România, de la suspendarea lui în comunism la lupta pentru egalitatea de gen
myImpact
Evoluția feminismului în România, de la suspendarea lui în comunism la lupta pentru egalitatea de gen

Într-un interviu pentru stirileprotv.ro, prof. dr. Laura Grünberg, de la Facultatea de Sociologie din București, a explicat cum a evoluat statutul femeilor în perioada post-decembristă, dar și când s-a manifestat primul val al feminismului românesc.

Recomandări
Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Armata poloneză, în alertă maximă
Stiri externe
Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Armata poloneză, în alertă maximă

Noapte albă la granița estică a NATO, în Polonia, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării. Varșovia a ridicat de la sol mai multe aeronave de luptă, care au deschis focul asupra aparatelor de zbor ale Moscovei.

Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE
Stiri actuale
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

România a primit a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene pentru apărare – aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE.  

Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană
Stiri Sociale
Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

Mulți români preferă să își țină banii în portofel să câștige cash și să plătească tot așa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Septembrie 2025

45:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 09 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28