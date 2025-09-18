De la ce vârstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți

Școala a reînceput, aducând cu ea noi etape importante pentru elevi. Pentru unii, acesta este anul în care li se permite să meargă acasă singuri, în loc să rămână la un program after-school sau la o grădiniță de zi.

Este o decizie cu care se confruntă mulți părinți ale căror locuri de muncă sau alte obligații îi împiedică să ajungă acasă înainte de terminarea orelor.

Cum îngrijirea după școală este adesea scumpă și greu de găsit, părinții au motive să încurajeze independența. Dar cum pot fi siguri că copilul lor este pregătit să rămână singur acasă, chiar și doar pentru o oră sau două?

Ce spun experții

Câțiva experți citați de AP spun că între 11 și 13 ani poate fi un punct de pornire bun, dar subliniază că nu este vorba doar de vârstă. Și mai spun că ceea ce este potrivit pentru un copil nu este neapărat potrivit pentru altul, chiar și în cadrul aceleiași familii.

„Nu există o soluție unică pentru toți. Trebuie să privești imaginea de ansamblu”, a declarat Jaesha Quarrels, director de servicii de îngrijire a copiilor la Oklahoma Human Services.

„Supravegherea inadecvată este un factor-cheie în multe accidente și cazuri de neglijență care ar fi putut fi prevenite.”

Academia Americană de Pediatrie spune că majoritatea copiilor nu sunt pregătiți să facă față situațiilor de urgență până în jurul vârstei de 11 sau 12 ani, astfel că recomandă, în general, supraveghere structurată până atunci.

Părinții vor adesea un răspuns clar la întrebarea „Câți ani trebuie să aibă copilul? Îi încurajăm insistent pe părinți să ia în calcul și alți factori, pentru că este evident că ei se maturizează în ritmuri diferite”, însă vârsta este doar unul dintre factorii de luat în considerare, spune Brian Tessmer, director la Family Resources, o organizație nonprofit din Pittsburgh, Pennsylvania.

Ce ar trebui să știe copiii înainte să fie lăsați singuri acasă

La minimum, copiii ar trebui să știe să spună numele complet, adresa de acasă, numărul de telefon și numele unui părinte, tutore sau alt contact de urgență. De asemenea, trebuie să știe cum să ia legătura cu acea persoană, spun experții.

Alte aspecte de luat în considerare sunt dacă un copil poate respecta regulile, dacă își poate gestiona rutina și dacă se poate ocupa singur cu temele, jucăriile sau dispozitivele electronice.

Știe să sune la telefon? Să își pregătească o gustare? Știe unde sunt pansamentele dacă are nevoie de unul? Ce ar face dacă există o avertizare de tornadă, dacă simte miros de fum sau dacă pornește un detector de monoxid de carbon? Știe cum și când să sune la 911?

Pot să o facă. Dar vor să o facă?

Chiar și cu toate aceste cunoștințe, asta nu înseamnă că un copil este pregătit să coboare din autobuzul școlar la o casă goală, spun experții. Într-o perioadă în care nivelul de anxietate al copiilor americani este ridicat, trebuie luată în calcul și pregătirea emoțională.

„Adesea, ca părinți, pentru că e convenabil — suntem ocupați, avem lucruri de făcut — îi lăsăm singuri”, a spus Quarrels. „Dar trebuie să luăm în calcul cum se simte copilul. Este încrezător? Poate face față singurătății, fricii sau plictiselii?”

Comunicarea este esențială, spune Tessmer.

„Este o ocazie excelentă să explici copilului că acesta este un prag important pentru familia voastră și că explorăm această oportunitate pentru că simțim că ești pregătit pentru acest tip de încredere. Avem încredere în tine”, a spus el.

Un copil lăsat singur acasă nu ar trebui să aibă nicio îndoială în legătură cu ce are voie să facă și, mai ales, ce nu are voie să facă, spun experții.

Aragazele și cuptoarele ar trebui să fie interzise, la fel și chibriturile, lumânările sau brichetele. Copiii ar trebui instruiți să rămână în casă, să nu deschidă ușa nimănui, cu excepția cazurilor în care li s-a spus în prealabil, și să nu dezvăluie pe rețele sociale, în aplicații de jocuri sau la telefon că sunt singuri acasă.

„Asigurați-vă că regulile casei sunt afișate la vedere și revizuite frecvent”, a spus Quarrels, care a recomandat să existe la îndemână gustări sau mese preambalate.

Exersați, începeți treptat și folosiți tehnologia

Pentru a reduce anxietatea, specialiștii recomandă jocuri de rol cu scenarii precum ce să facă atunci când sună cineva la ușă sau cum să sune la 911.

Și să începeți treptat, spune ea. Părinții pot face un test lăsând copilul în casă cât timp sunt în curtea din spate sau la o scurtă plimbare prin cartier.

Telefoanele mobile și sistemele moderne de securitate pentru locuințe, care permit monitorizare și comunicare în timp real, pot liniști atât copiii, cât și părinții.

„Întotdeauna verificați regulat copilul dacă lipsiți mai mult de 15–30 de minute. Din fericire, în era telefoanelor și tabletelor este destul de simplu. Copiii vă pot trimite mesaje, puteți programa un apel scurt, FaceTime sau să vă trimiteți fotografii pentru a reduce anxietatea”, a spus Tessmer.

