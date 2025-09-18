De la ce vârstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți

Stiri Diverse
18-09-2025 | 11:02
elevi, scoala
Inquam Photos / George Calin

Școala a reînceput, aducând cu ea noi etape importante pentru elevi. Pentru unii, acesta este anul în care li se permite să meargă acasă singuri, în loc să rămână la un program after-school sau la o grădiniță de zi.

autor
Ioana Andreescu

Este o decizie cu care se confruntă mulți părinți ale căror locuri de muncă sau alte obligații îi împiedică să ajungă acasă înainte de terminarea orelor.

Cum îngrijirea după școală este adesea scumpă și greu de găsit, părinții au motive să încurajeze independența. Dar cum pot fi siguri că copilul lor este pregătit să rămână singur acasă, chiar și doar pentru o oră sau două?

Ce spun experții

Câțiva experți citați de AP spun că între 11 și 13 ani poate fi un punct de pornire bun, dar subliniază că nu este vorba doar de vârstă. Și mai spun că ceea ce este potrivit pentru un copil nu este neapărat potrivit pentru altul, chiar și în cadrul aceleiași familii.

„Nu există o soluție unică pentru toți. Trebuie să privești imaginea de ansamblu”, a declarat Jaesha Quarrels, director de servicii de îngrijire a copiilor la Oklahoma Human Services.

Citește și
drone
Lituania şi-a inaugurat prima şcoală de drone pentru instruirea copiilor şi adulţilor de la graniţa cu Rusia

„Supravegherea inadecvată este un factor-cheie în multe accidente și cazuri de neglijență care ar fi putut fi prevenite.”

Academia Americană de Pediatrie spune că majoritatea copiilor nu sunt pregătiți să facă față situațiilor de urgență până în jurul vârstei de 11 sau 12 ani, astfel că recomandă, în general, supraveghere structurată până atunci.

Părinții vor adesea un răspuns clar la întrebarea „Câți ani trebuie să aibă copilul? Îi încurajăm insistent pe părinți să ia în calcul și alți factori, pentru că este evident că ei se maturizează în ritmuri diferite”, însă vârsta este doar unul dintre factorii de luat în considerare, spune Brian Tessmer, director la Family Resources, o organizație nonprofit din Pittsburgh, Pennsylvania.

Ce ar trebui să știe copiii înainte să fie lăsați singuri acasă

La minimum, copiii ar trebui să știe să spună numele complet, adresa de acasă, numărul de telefon și numele unui părinte, tutore sau alt contact de urgență. De asemenea, trebuie să știe cum să ia legătura cu acea persoană, spun experții.

Alte aspecte de luat în considerare sunt dacă un copil poate respecta regulile, dacă își poate gestiona rutina și dacă se poate ocupa singur cu temele, jucăriile sau dispozitivele electronice.

Știe să sune la telefon? Să își pregătească o gustare? Știe unde sunt pansamentele dacă are nevoie de unul? Ce ar face dacă există o avertizare de tornadă, dacă simte miros de fum sau dacă pornește un detector de monoxid de carbon? Știe cum și când să sune la 911?

Pot să o facă. Dar vor să o facă?

Chiar și cu toate aceste cunoștințe, asta nu înseamnă că un copil este pregătit să coboare din autobuzul școlar la o casă goală, spun experții. Într-o perioadă în care nivelul de anxietate al copiilor americani este ridicat, trebuie luată în calcul și pregătirea emoțională.

„Adesea, ca părinți, pentru că e convenabil — suntem ocupați, avem lucruri de făcut — îi lăsăm singuri”, a spus Quarrels. „Dar trebuie să luăm în calcul cum se simte copilul. Este încrezător? Poate face față singurătății, fricii sau plictiselii?”

Comunicarea este esențială, spune Tessmer.

„Este o ocazie excelentă să explici copilului că acesta este un prag important pentru familia voastră și că explorăm această oportunitate pentru că simțim că ești pregătit pentru acest tip de încredere. Avem încredere în tine”, a spus el.

Un copil lăsat singur acasă nu ar trebui să aibă nicio îndoială în legătură cu ce are voie să facă și, mai ales, ce nu are voie să facă, spun experții.

Aragazele și cuptoarele ar trebui să fie interzise, la fel și chibriturile, lumânările sau brichetele. Copiii ar trebui instruiți să rămână în casă, să nu deschidă ușa nimănui, cu excepția cazurilor în care li s-a spus în prealabil, și să nu dezvăluie pe rețele sociale, în aplicații de jocuri sau la telefon că sunt singuri acasă.

„Asigurați-vă că regulile casei sunt afișate la vedere și revizuite frecvent”, a spus Quarrels, care a recomandat să existe la îndemână gustări sau mese preambalate.

Exersați, începeți treptat și folosiți tehnologia

Pentru a reduce anxietatea, specialiștii recomandă jocuri de rol cu scenarii precum ce să facă atunci când sună cineva la ușă sau cum să sune la 911.

Și să începeți treptat, spune ea. Părinții pot face un test lăsând copilul în casă cât timp sunt în curtea din spate sau la o scurtă plimbare prin cartier.

Telefoanele mobile și sistemele moderne de securitate pentru locuințe, care permit monitorizare și comunicare în timp real, pot liniști atât copiii, cât și părinții.

„Întotdeauna verificați regulat copilul dacă lipsiți mai mult de 15–30 de minute. Din fericire, în era telefoanelor și tabletelor este destul de simplu. Copiii vă pot trimite mesaje, puteți programa un apel scurt, FaceTime sau să vă trimiteți fotografii pentru a reduce anxietatea”, a spus Tessmer.

Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Sursa: AP

Etichete: copii, scoala, parinti, acasa, singuri,

Dată publicare: 18-09-2025 10:37

Articol recomandat de sport.ro
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Citește și...
Program de peste 200 de milioane de lei pentru alfabetizarea funcțională a elevilor. Profesorii sunt însă reticenți
Stiri Educatie
Program de peste 200 de milioane de lei pentru alfabetizarea funcțională a elevilor. Profesorii sunt însă reticenți

În următorii doi ani, peste 200 de milioane de lei, majoritatea din fonduri europene, vor fi investiți pentru a reduce analfabetismul funcțional în rândul elevilor de școală primară și gimnaziu.

Lituania şi-a inaugurat prima şcoală de drone pentru instruirea copiilor şi adulţilor de la graniţa cu Rusia
Stiri externe
Lituania şi-a inaugurat prima şcoală de drone pentru instruirea copiilor şi adulţilor de la graniţa cu Rusia

Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă şcoli răspândite în toată ţara la graniţa cu Rusia, unde copiii de la vârsta de 10 ani şi adulţii vor fi instruiţi în pilotarea, asamblarea şi programarea dronelor.

 

Elevii români se luptă cu depresia și anxietatea. Aproape jumătate spun că nu sunt sprijiniți
Stiri Educatie
Elevii români se luptă cu depresia și anxietatea. Aproape jumătate spun că nu sunt sprijiniți

Școala nu înseamnă doar să ajuți copilul să învețe, ci și să-i susții permanent echilibrul menta, asta spun autorii primei cercetări complexe a bunăstării elevilor români care aduce concluzii alarmante.

Recomandări
După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză
Stiri Sociale
După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

OMV Petrom, cea mai mare companie din România, raportează an de an profituri de miliarde de lei, care aduc dividende pe măsură. Acționarul majoritar austriac, statul român și restul acționarilor încasează bani frumoși. Toți, mai puțin foștii angajați.

Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici
Stiri Economice
Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Ministrul Agriculturii s-a arătat nemulțumit că românii preferă avocado și mozzarela de import în locul roșiilor și brânzei locale. Cu toate acestea, oficialul pare a nu ști că importurile de tomate sunt de trei ori mai mari decât cele de avocado.

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii
Stiri Justitie
„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente. Asta susțin procurorii, în rechizitoriul trimis judecătorilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Septembrie 2025

46:09

Alt Text!
La Măruță
17 Septembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Septembrie 2025

01:43:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28