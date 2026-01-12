Reacția Iranulului după declarațiile lui Trump despre posibile intervenții: „Noi nu căutăm războiul, dar suntem pregătiți”

Stiri externe
12-01-2026 | 19:44
„Noi nu căutăm războiul, dar suntem pregătiți de război”. A spus-o ministrul de Externe de la Teheran după ce președintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare opțiuni „foarte puternice” pentru a interveni în Iran.

Organizațiile pentru drepturile omului susțin că peste 500 de protestatari și 79 de membri ai forțelor de securitate au fost uciși, iar peste zece mii de manifestanți au fost arestați. 

Imagini tulburătoare, filmate de martori și difuzate de CNN, arată zeci de cadavre în fața unei morgi din Teheran. Se aud plânsete sfâșietoare în momentul în care rudele îi descoperă pe cei dragi în sacii mortuari, așezați direct pe pământ.

Paula Hancock, corespondent CNN: „În prezent există o întrerupere aproape totală a internetului în țară. Este foarte dificil pentru cei aflați în Iran să comunice cu lumea exterioară. Protestatarii care au reușit totuși să vorbească cu CNN spun că au văzut forțe de securitate înarmate cu puști militare ucigând oameni pe străzi. Unul a spus că în spitale erau grămezi de cadavre.”

Versiunea televiziunii de stat iraniene

Și televiziunea iraniană de stat a transmis imagini cu zeci de cadavre, dar susține că sunt ale unor victime nevinovate.

Proteste Iran
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

De peste ocean, președintele Trump anunță că liderii iranieni au contactat Washingtonul pentru a „negocia”.

Donald Trump: „S-ar putea să ne întâlnim cu ei. Adică se pregătește o întâlnire. Dar este posibil să fim nevoiți să acționăm din cauza a ceea ce se întâmplă, înainte de întâlnire. Iranul a sunat. Vor să negocieze. Dar analizăm situația foarte serios. Armata o analizează, iar noi luăm în calcul niște opțiuni foarte dure. Dacă vor face asta, atunci vom lua în considerare lucruri, ținte pe care nici nu și le-ar putea imagina. Dacă vor face asta, îi vom lovi la un nivel la care nu au mai fost loviți niciodată și nici nu le va veni să creadă.”

Abbas Araghchi, ministrul de Externe al Iranului: „Care a fost scopul? Scopul a fost ca numărul morților să crească în timpul protestelor. De ce? Pentru că domnul Trump, președintele Americii, a spus că, dacă oameni sunt uciși, vom veni și vom interveni.”

Teheranul susține că situația este acum sub control, iar televiziunea națională a difuzat imagini de la marșuri de susținere a regimului.

Kamran Matin, profesor universitar, specialist în relații internaționale: „Scopul principal al lui Trump este să schimbe comportamentul regimului iranian, nu neapărat regimul în sine.”

Scenarii analizate la Washington

Michael Clarke, analist militar Sky News: „Dacă ar fi un anume gen de bombardamente aeriene, astfel de raiduri pot fi contraproductive, pentru că ar putea întări argumentele regimului despre dușmanii externi, iar efectul ar fi strângerea rândurilor în jurul drapelului național. Așa că, probabil, la Washington se iau în considerare alt gen de acțiuni, fără lovituri militare, cum ar fi atacuri cibernetice vizând Garda Republicană iraniană sau poliția secretă. Unul dintre cele mai bune lucruri pe care ar putea să le facă ar fi introducerea mai multor terminale Starlink (internet prin satelit) în Iran.”

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, protestele s-au răspândit în peste 100 de orașe din Iran.

Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben

