Ziua Marinei Române, sărbătorită pe 15 august. Legătura cu Sfânta Maria. Tradiții și programul evenimentelor

Pe 15 august, România sărbătorește Ziua Marinei, o zi plină de tradiții și semnificații, strâns legată de praznicul Sfintei Marii, protectoarea marinarilor.

Constanța rămâne orașul central al manifestărilor, dar festivități au loc și în alte zone maritime sau fluviale. Află ce legătură există între Ziua Marinei și Sfânta Maria.

Ce se sărbătorește pe 15 august, de Ziua Marinei

Pe 15 august, România celebrează Ziua Marinei, una dintre cele mai importante sărbători dedicate Forțelor Navale și tradiției maritime. Evenimentul este strâns legat de praznicul Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Maria fiind considerată protectoarea marinarilor. Alegerea acestei date nu este întâmplătoare: încă din secolul al XIX-lea, ceremoniile dedicate marinarilor români au fost organizate în aceeași zi cu sărbătoarea religioasă, pentru a sublinia legătura simbolică dintre credință și viața pe mare.

Ziua Marinei are o semnificație dublă: onorează atât marinarii militari și civili, cât și istoria navigației românești. În timpul acestei zile, în România au loc diferite evenimente pentru a marca acest moment, cum ar fi: parade navale spectaculoase, exerciții demonstrative pe apă și în aer, ceremonii religioase și depuneri de coroane în memoria eroilor marinari. În afara Constanței, ”capitala” maritimă, festivități similare au loc la Galați, Brăila, Tulcea sau Mangalia.

De ce se serbează Ziua Marinei pe 15 august

Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an pe 15 august, iar data nu este aleasă întâmplător. Această zi coincide cu Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare, sărbătoare religioasă foarte importantă în calendarul ortodox. Sfânta Maria este considerată protectoarea marinarilor, iar tradiția spune că aceștia îi cer ajutorul și protecția atunci când pleacă pe mare. Astfel, încă de la începuturi, ziua în care este cinstită Maica Domnului a fost aleasă pentru a onora și marinarii români, conform Marina-noastra.ro.

Prima celebrare oficială a Zilei Marinei a avut loc pe 15 august 1902, în portul Constanța. Evenimentul s-a desfășurat pe crucișătorul Elisabeta, iar la ceremonie au participat oficialități importante, printre care ministrul de război Dimitrie A. Sturdza. Manifestarea a început cu un moment religios, urmat de festivități marinărești și exerciții pe apă, atrăgând atenția publicului asupra importanței marinei române.

În anii următori, sărbătoarea a devenit tot mai populară și a început să fie organizată sub patronaj regal. Un moment deosebit a fost în 1936, când, de Ziua Marinei, a fost botezat primul submarin românesc, ”Delfinul”. Totuși, în perioada comunistă, între 1949 și 1953, Ziua Marinei nu s-a mai ținut pe 15 august. Autoritățile au înlocuit-o cu Ziua Flotei URSS, sărbătorită în ultima duminică din iulie. Ulterior, între 1954 și 1960, s-a instituit Ziua Forțelor Maritime Militare, în prima duminică din august.

După căderea regimului comunist, tradiția de a sărbători pe 15 august a fost reluată. În 2004, printr-o lege specială, Ziua Marinei Române a fost recunoscută oficial ca sărbătoare națională civilă și militară. Din 2009, această zi are statut special în calendarul oficial al României, fiind marcată prin ceremonii, parade navale, exerciții demonstrative și evenimente publice.

Legătura dintre Ziua Marinei și Sfânta Maria – protectoarea marinarilor

Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an pe 15 august, iar data are o semnificație specială. Aceasta coincide cu Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Marinarii români o consideră pe Sfânta Maria ocrotitoarea lor, cea care îi protejează în călătoriile pe mare sau pe Dunăre și le dă putere în momentele grele.

Fecioara Maria este văzută ca apărătoarea marinarilor pentru că, în credința creștină, ea este un simbol al protecției și al ajutorului în fața pericolelor. Marea a fost dintotdeauna un loc plin de riscuri, iar marinarii au simțit mereu nevoia unei forțe divine care să îi ocrotească.

În tradiția creștină, Maria este numită „Stella Maris” - „Steaua Mării”. Acest nume vine dintr-o interpretare veche a numelui Miriam și apare în scrierile unor sfinți importanți, precum Sfântul Ieronim și Sfântul Bernard de Clairvaux. „Steaua Mării” era pentru navigatori un simbol al călăuzirii sigure, așa cum stelele îi ajutau să își găsească drumul pe mare. Pentru cei care plecau pe mare, Fecioara Maria era ca o busolă spirituală, capabilă să îi ducă în siguranță acasă, scrie Historia.com.

În Evul Mediu, în porturile din Europa au apărut biserici și capele dedicate Maicii Domnului. Marinarii mergeau acolo să se roage înainte de plecare și să mulțumească după ce se întorceau. Și în România, această tradiție a prins rădăcini, mai ales în zonele de pe Dunăre și de la Marea Neagră. În 1902, când s-a organizat pentru prima dată Ziua Marinei, s-a ales data de 15 august – sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Era un mod de a recunoaște rolul ei de protectoare a marinarilor și pescarilor.

Istoria Zilei Marinei în România - calendar

1902

· Prima celebrare a Zilei Marinei Române a avut loc la bordul crucișătorului Elisabeta, în portul Constanța. Evenimentul a cuprins un Te-Deum oficiat, urmat de festivități marinărești, la care a participat și ministrul de Război de atunci, Dimitrie A. Sturdza.

1912

· Sărbătoarea Zilei Marinei s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Regina Elisabeta, fiind organizată de Societatea Marinarilor „Regina Elisabeta”.

1936

· În cadrul festivităților prilejuite de Ziua Marinei, a avut loc botezul primului submarin românesc, Delfinul.

1945

· Membrii Comisiei Aliate de Control au participat la manifestările dedicate Marinei. În București s-a organizat o expoziție și au avut loc demonstrații pe Lacul Herăstrău.

1949–1953

· Sub influența sovietică, sărbătoarea tradițională a fost înlocuită cu Ziua Flotei URSS, celebrată în ultima duminică din iulie, pierzându-și astfel semnificația originală.

1954

· Conform Decretului Prezidiului Marii Adunări Naționale nr. 309 din 29 august 1953, Ziua Forțelor Maritime Militare a început să fie sărbătorită în prima duminică din august. Prima ediție în această formulă a avut loc pe 1 august 1954.

1990

· Revenirea la data de 15 august, cu componentă religioasă și tradițională.

1991

· Primul eveniment de mare amploare după 1989, cu participare internațională: nave din SUA, URSS, Turcia și Bulgaria.

2004

· Prin Legea nr. 382, 15 august este oficial declarată Ziua Marinei Române.

Cum se sărbătorește Ziua Marinei la Constanța - program evenimente

Iată cum se sărbătorește Ziua Marinei în orașele din România, conform Navy.ro.

Constanța

11–13 august (18:00–21:00)

· Expoziție marinărească pe faleza din fața Comandamentului Flotei, cu participarea reprezentanților de la Academia Navală, Școala Militară „Amiral Ion Murgescu”, Colegiul Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul 39 Scafandri, Direcția Hidrografică și Muzeul Marinei Române. Se deschide cu un concert al Muzicii Militare a Forțelor Navale

12 august (10:00–17:00)

· Atelier de scufundări recreative în portul turistic Tomis, organizat de Centrul 39 Scafandri pentru câștigătorii unui concurs pe rețelele sociale.

13 august (10:00–12:30)

· Repetiția generală pentru Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, în zona maritimă din fața Comandamentului Flotei. Vor participa nave, elicoptere, forțe navale române și internaționale, precum și structuri din apărare și securitate

14 august (08:30)

· Ceremonie militară și religioasă de omagiu adus eroilor marinari la Monumentul „Crucea Marinarilor”. La ora 12:00 are loc lansarea albumului „Marea în culorile lui Alexandru Ghinea” și o expoziție de pictură marină la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman”

15 august (10:00–12:30)

· Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, cu proceduri complexe desfășurate în zona Comandamentului Flotei.

15 august (20:00–23:00)

· Retragerea cu torțe a marinarilor, în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale, pe faleza din Constanța și în zona Piaţa Ovidiu

Mangalia

12–13 august (20:00)

· Concerte susținute de Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica” în Piața Republicii. De asemenea, pe 14 august, la ora 19:00, vor mai avea loc concerte pe aceeași scenă

15 august (10:00–12:30)

· Ceremonie militară și Exercițiul naval întrunit FNR 25.10 în zona falezei portului turistic Mangalia.

15 august (21:00)

· Retragerea cu torțe a marinarilor, acompaniată de Muzica Militară „Getica”, începând de la Farul Genovez

Brăila

15 august (10:00–12:30)

· Manifestări pe faleza Dunării (zona Morii Violatos): ceremonie militară și segmentul fluvial al Exercițiului naval FNR 25.10.

15 august (20:30)

· Retragerea cu torțe însoțită de Muzica Militară a Garnizoanei Brăila, pe Calea Călărașilor .

Tulcea

14 august (09:00)

· Ceremonie militară și religioasă de Ziua Recunoștinței la Cimitirul Eroilor.

15 august (10:00–12:30)

· Secțiunile fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10 și jocuri marinărești pe faleza Dunării

Galați

15 august (17:00)

· Ceremonie militară și religioasă urmată de segmentul fluvial al Exercițiului naval și parada navelor militare, pe faleza Dunării, în zona Elice

București

15 august (09:00–10:00)

· Ceremonie militară și religioasă la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” (Herăstrău)

Este zi liberă de Ziua Marinei?

Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an pe 15 august, dată care coincide cu Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Maria Mare. Deși Ziua Marinei nu este în sine o zi liberă legală, românii se bucură de zi nelucrătoare datorită sărbătorii religioase, conform Codului Muncii.

