Ucrainenii au învins NATO. Cum au fost distruse două batalioane ale Alianței într-o singură zi
Ucrainenii au învins NATO. Cum au fost distruse două batalioane ale Alianței într-o singură zi

Yuzu – fructul japonez cu gust intens și aromă memorabilă. Cum este folosit pentru a transforma orice rețetă

Stiri Diverse
yuzu
Shutterstock

Yuzu este un fruct exotic japonez care a cucerit bucătăriile din întreaga lume datorită gustului său intens, ușor acidulat, și aromei inconfundabile.

autor
Anca Lupescu

Yuzu, sau Citrus junos, este un fruct citric rar și aromat originar din Asia de Est. Este cultivat și apreciat în principal în Japonia, China și Coreea. Asemănător cu o lămâie mică, de formă neregulată, Yuzu nu este un citric obișnuit. Gustul său combină aciditatea lămâii cu notele florale și dulci de mandarină și grepfrut. În lumea ceaiului, Yuzu are un rol special, deoarece aroma sa intensă este adesea folosită pentru a îmbogăți ceaiul verde sau negru.

Cum arată

Fructul Yuzu crește pe arbuști sau copaci veșnic verzi și aparține familiei Rutaceae. Are un diametru de aproximativ 5–8 cm și o coajă groasă, denivelată.

Arborii de Yuzu sunt rezistenți la frig, dar au nevoie de mai mulți ani pentru a produce fructe.

Se dezvoltă cel mai bine în regiuni de altitudine, cu climat temperat, și necesită sol bine drenat. Deoarece copacii au spini, recoltarea fructelor poate fi laborioasă, conform paperandtea.

Citește și
Cum să faci casa să miroasă proaspăt fără odorizante. Soluții practice la îndemâna oricui
Cum să faci casa să miroasă proaspăt fără odorizante. Soluții practice la îndemâna oricui

Ce gust are

Deși seamănă cu o lămâie, Yuzu are un profil de gust complet unic. Se simte originea sa hibridă, rezultat al încrucișării dintre mandarine acre și lămâi chinezești, combinând o prospețime acidulată cu note florale complexe. Gustul amintește de un amestec de grepfrut și mandarină. Este mai intens decât o lămâie obișnuită, dar mai puțin amar decât pomelo.

Yuzu este rareori consumat crud deoarece, comparativ cu portocalele sau lămâile, conține multe semințe și puțină pulpă. În schimb, aroma sa puternică este extrasă în principal din coajă și suc.

Din acest motiv, Yuzu este folosit în gastronomie, cosmetice și medicina tradițională. Se regăsește frecvent și în condimente, uleiuri și băuturi.

În ceai, Yuzu este utilizat adesea sub formă de coajă uscată sau ca aromă în amestecuri, în special alături de ceai verde sau alb.

În Coreea, Yujacha, un ceai fierbinte preparat din coajă de Yuzu, zahăr și miere, este un remediu tradițional împotriva răcelii. În colecția noastră, îl combinăm cu ceai verde japonez Kukicha și o cantitate generoasă de matcha pentru a crea Yuzu Midori, cu un gust fructat și răcoritor.

Informații nutriționale

La fel ca lămâile, fructul yuzu este rar consumat ca atare. În schimb, sucul și coaja sunt utilizate în băuturi și preparate culinare. Un fruct de yuzu conține:

Calorii: 20 

Proteine: 1 gram 

Grăsimi: 0 grame 

Carbohidrați: 7 grame 

Fibre: 2 grame 

Zahăr: 1 gram

Yuzu este, de asemenea, bogat în sodiu, magneziu, mangan și vitamina C.

Beneficii și proprietăți

Beneficiile pentru sănătate ale citricelor sunt bine cunoscute, deși yuzu este menționat mai rar din cauza disponibilității limitate. Fructul yuzu oferă beneficiile tipice citricelor, dar și altele suplimentare.

Reducerea riscului de gută 

Vitamina C din fructul yuzu poate ajuta la prevenirea unui atac dureros de gută. Guta, o formă de artrită, apare ca urmare a acumulării de acid uric în articulații. Vitamina C crește eliminarea acidului uric, reducând acumularea acestuia în sânge.

Suplimentele pot furniza vitamina C, însă o porție de yuzu poate acoperi cea mai mare parte din necesarul zilnic. Totuși, nu există studii care să demonstreze definitiv că vitamina C previne atacurile de gută.

Sănătatea ochilor 

Vitamina C din yuzu, împreună cu alți nutrienți, poate încetini progresia degenerescenței maculare legate de vârstă (AMD), o cauză frecventă a pierderii vederii. Medicii oftalmologi recomandă o dietă bogată în legume cu frunze verzi și în fructe și legume roșii și galbene, inclusiv citrice precum yuzu, conform webmd.

Prevenirea bolilor 

Fructul yuzu este bogat în antioxidanți care pot preveni deteriorarea celulară ce poate duce la boli precum cancerul și bolile cardiovasculare. O alimentație bogată în antioxidanți este asociată cu reducerea riscului de boli.

Îmbunătățirea circulației sanguine 

Două substanțe din fructul yuzu, hesperidina și naringina, pot împiedica trombocitele (celulele sanguine implicate în coagulare) să se lipească de pereții vaselor de sânge. Această activitate antiplachetară poate preveni formarea cheagurilor de sânge și inflamația vaselor.

Medicii prescriu uneori aspirină și alte medicamente pentru subțierea sângelui, dar acestea nu sunt întotdeauna eficiente și pot avea efecte adverse. Unele studii analizează alternative pe bază de plante. Dacă utilizați aspirină sau alte medicamente pentru inimă, consultați medicul înainte de a modifica tratamentul.

Reducerea stresului 

Aroma fructului yuzu poate avea efect de reducere a stresului. Într-un studiu realizat pe studenți, uleiul esențial de yuzu a îmbunătățit starea de spirit a participantelor. Efectul a fost demonstrat prin măsurarea unei substanțe din salivă care crește în situații stresante.

Riscuri potențiale ale consumului de yuzu

În cantități normale, fructul yuzu nu este considerat dăunător sănătății, însă trebuie luate în considerare câteva posibile probleme.

Alergia la citrice 

Unele persoane pot fi sensibile la citrice precum yuzu. Pot apărea respirație șuierătoare, lăcrimare, senzație de presiune în piept sau reacții cutanate precum erupții. Mai multe substanțe din citrice pot provoca reacții, însă sensibilitatea la acidul citric este rară. Solicitați imediat asistență medicală dacă simptomele sunt severe.

Probleme dentare și orale 

Aciditatea citricelor poate afecta smalțul dentar. Pentru a reduce riscul, se recomandă spălarea dinților după consumul de alimente sau băuturi citrice. Persoanele aflate în tratament chimioterapic pot constata că alimentele citrice provoacă iritații ale cavității bucale; în acest caz este recomandată consultarea medicului și reducerea consumului.

Arsuri gastrice 

Citricele sunt un factor frecvent declanșator al arsurilor gastrice din cauza nivelului ridicat de aciditate. Dacă aveți arsuri gastrice cronice, este recomandată limitarea alimentelor citrice și evitarea poziției culcate imediat după masă. Consumul de yuzu împreună cu alte alimente poate reduce disconfortul.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: fructe, fructe exotice, proprietati,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Cum și-a făcut apariția Eleonora Incardona la Derby d’Italia
Cum și-a făcut apariția Eleonora Incardona la Derby d’Italia
Citește și...
Cum să faci casa să miroasă proaspăt fără odorizante. Soluții practice la îndemâna oricui
Stiri Diverse
Cum să faci casa să miroasă proaspăt fără odorizante. Soluții practice la îndemâna oricui

Un miros plăcut în casă nu ține doar de curățenie, ci și de aerul care circulă prin încăperi. De multe ori, odorizantele doar maschează problema, fără să o rezolve. 

Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”
Stiri Diverse
Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”

Un bărbat din Statele Unite ale Americii a achiziționat un sat întreg abandonat în Spania pentru 310.000 de euro.

Sting vine la UNTOLD 2026. Artistul legendar, cu 17 premii Grammy, urcă pe scena festivalului din Cluj în această vară
Stiri Diverse
Sting vine la UNTOLD 2026. Artistul legendar, cu 17 premii Grammy, urcă pe scena festivalului din Cluj în această vară

Artistul britanic Sting, o legendă a muzicii care a inspirat generații întregi, vine în această vară la UNTOLD.

Recomandări
Nicușor Dan participă la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, la invitația lui Trump. Ce calitate are România
Stiri Politice
Nicușor Dan participă la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, la invitația lui Trump. Ce calitate are România

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, că va participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington.

Vânătoare de oameni în Sarajevo. The Times: ”O femeie din România a ucis peste 10 persoane”
Stiri externe
Vânătoare de oameni în Sarajevo. The Times: ”O femeie din România a ucis peste 10 persoane”

O femeie din România ar fi ucis peste 10 persoane într-una dintre vânătorile de oameni despre care numeroși martori spun că se desfășurau la Sarajevo, în anii 90. Actualul președinte Aleksandar Vucic ar fi fost unul dintre organizatori, scrie The Times.

Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea
Vremea
Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea

Vremea s-a stricat în aproape toată țara. S-a răcit și plouă, iar la munte a început să ningă. De la ora 14 intră în vigoare două coduri galbene de vreme rea.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Februarie 2026

27:25

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2

21:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Februarie 2026

01:45:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Florin Prunea, invitat special în Fața la joc! Emisiunea e ACUM în direct la Pro TV și pe VOYO

Sport

Oficialul lui Dinamo o vrea pe FCSB OUT din play-off: „Ar fi cel mai periculos adversar”