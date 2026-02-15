Yuzu – fructul japonez cu gust intens și aromă memorabilă. Cum este folosit pentru a transforma orice rețetă

Yuzu este un fruct exotic japonez care a cucerit bucătăriile din întreaga lume datorită gustului său intens, ușor acidulat, și aromei inconfundabile.

Yuzu, sau Citrus junos, este un fruct citric rar și aromat originar din Asia de Est. Este cultivat și apreciat în principal în Japonia, China și Coreea. Asemănător cu o lămâie mică, de formă neregulată, Yuzu nu este un citric obișnuit. Gustul său combină aciditatea lămâii cu notele florale și dulci de mandarină și grepfrut. În lumea ceaiului, Yuzu are un rol special, deoarece aroma sa intensă este adesea folosită pentru a îmbogăți ceaiul verde sau negru. Cum arată Fructul Yuzu crește pe arbuști sau copaci veșnic verzi și aparține familiei Rutaceae. Are un diametru de aproximativ 5–8 cm și o coajă groasă, denivelată. Arborii de Yuzu sunt rezistenți la frig, dar au nevoie de mai mulți ani pentru a produce fructe. Se dezvoltă cel mai bine în regiuni de altitudine, cu climat temperat, și necesită sol bine drenat. Deoarece copacii au spini, recoltarea fructelor poate fi laborioasă, conform paperandtea. Citește și Cum să faci casa să miroasă proaspăt fără odorizante. Soluții practice la îndemâna oricui

Ce gust are Deși seamănă cu o lămâie, Yuzu are un profil de gust complet unic. Se simte originea sa hibridă, rezultat al încrucișării dintre mandarine acre și lămâi chinezești, combinând o prospețime acidulată cu note florale complexe. Gustul amintește de un amestec de grepfrut și mandarină. Este mai intens decât o lămâie obișnuită, dar mai puțin amar decât pomelo. Yuzu este rareori consumat crud deoarece, comparativ cu portocalele sau lămâile, conține multe semințe și puțină pulpă. În schimb, aroma sa puternică este extrasă în principal din coajă și suc. Din acest motiv, Yuzu este folosit în gastronomie, cosmetice și medicina tradițională. Se regăsește frecvent și în condimente, uleiuri și băuturi. În ceai, Yuzu este utilizat adesea sub formă de coajă uscată sau ca aromă în amestecuri, în special alături de ceai verde sau alb. În Coreea, Yujacha, un ceai fierbinte preparat din coajă de Yuzu, zahăr și miere, este un remediu tradițional împotriva răcelii. În colecția noastră, îl combinăm cu ceai verde japonez Kukicha și o cantitate generoasă de matcha pentru a crea Yuzu Midori, cu un gust fructat și răcoritor. Informații nutriționale La fel ca lămâile, fructul yuzu este rar consumat ca atare. În schimb, sucul și coaja sunt utilizate în băuturi și preparate culinare. Un fruct de yuzu conține: Calorii: 20 Proteine: 1 gram Grăsimi: 0 grame Carbohidrați: 7 grame Fibre: 2 grame Zahăr: 1 gram Yuzu este, de asemenea, bogat în sodiu, magneziu, mangan și vitamina C.

Beneficii și proprietăți Beneficiile pentru sănătate ale citricelor sunt bine cunoscute, deși yuzu este menționat mai rar din cauza disponibilității limitate. Fructul yuzu oferă beneficiile tipice citricelor, dar și altele suplimentare. Reducerea riscului de gută Vitamina C din fructul yuzu poate ajuta la prevenirea unui atac dureros de gută. Guta, o formă de artrită, apare ca urmare a acumulării de acid uric în articulații. Vitamina C crește eliminarea acidului uric, reducând acumularea acestuia în sânge. Suplimentele pot furniza vitamina C, însă o porție de yuzu poate acoperi cea mai mare parte din necesarul zilnic. Totuși, nu există studii care să demonstreze definitiv că vitamina C previne atacurile de gută. Sănătatea ochilor Vitamina C din yuzu, împreună cu alți nutrienți, poate încetini progresia degenerescenței maculare legate de vârstă (AMD), o cauză frecventă a pierderii vederii. Medicii oftalmologi recomandă o dietă bogată în legume cu frunze verzi și în fructe și legume roșii și galbene, inclusiv citrice precum yuzu, conform webmd. Prevenirea bolilor Fructul yuzu este bogat în antioxidanți care pot preveni deteriorarea celulară ce poate duce la boli precum cancerul și bolile cardiovasculare. O alimentație bogată în antioxidanți este asociată cu reducerea riscului de boli. Îmbunătățirea circulației sanguine Două substanțe din fructul yuzu, hesperidina și naringina, pot împiedica trombocitele (celulele sanguine implicate în coagulare) să se lipească de pereții vaselor de sânge. Această activitate antiplachetară poate preveni formarea cheagurilor de sânge și inflamația vaselor. Medicii prescriu uneori aspirină și alte medicamente pentru subțierea sângelui, dar acestea nu sunt întotdeauna eficiente și pot avea efecte adverse. Unele studii analizează alternative pe bază de plante. Dacă utilizați aspirină sau alte medicamente pentru inimă, consultați medicul înainte de a modifica tratamentul. Reducerea stresului Aroma fructului yuzu poate avea efect de reducere a stresului. Într-un studiu realizat pe studenți, uleiul esențial de yuzu a îmbunătățit starea de spirit a participantelor. Efectul a fost demonstrat prin măsurarea unei substanțe din salivă care crește în situații stresante. Riscuri potențiale ale consumului de yuzu În cantități normale, fructul yuzu nu este considerat dăunător sănătății, însă trebuie luate în considerare câteva posibile probleme. Alergia la citrice Unele persoane pot fi sensibile la citrice precum yuzu. Pot apărea respirație șuierătoare, lăcrimare, senzație de presiune în piept sau reacții cutanate precum erupții. Mai multe substanțe din citrice pot provoca reacții, însă sensibilitatea la acidul citric este rară. Solicitați imediat asistență medicală dacă simptomele sunt severe. Probleme dentare și orale Aciditatea citricelor poate afecta smalțul dentar. Pentru a reduce riscul, se recomandă spălarea dinților după consumul de alimente sau băuturi citrice. Persoanele aflate în tratament chimioterapic pot constata că alimentele citrice provoacă iritații ale cavității bucale; în acest caz este recomandată consultarea medicului și reducerea consumului. Arsuri gastrice Citricele sunt un factor frecvent declanșator al arsurilor gastrice din cauza nivelului ridicat de aciditate. Dacă aveți arsuri gastrice cronice, este recomandată limitarea alimentelor citrice și evitarea poziției culcate imediat după masă. Consumul de yuzu împreună cu alte alimente poate reduce disconfortul.

