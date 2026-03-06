O concluzie finală nu a fost însă stabilită, iar ancheta nu este încă finalizată, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani. Jurnaliștii nu au putut afla mai multe detalii despre investigație, inclusiv ce probe au stat la baza acestei evaluări preliminare, ce tip de muniție a fost folosit, cine anume ar fi responsabil sau de ce ar fi putut Statele Unite să lovească școala.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a recunoscut miercuri că armata SUA investighează incidentul.

Oficialii, care au vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta chestiuni militare sensibile, nu exclud posibilitatea ca noi dovezi să apară și să exonereze Statele Unite de responsabilitate, indicând o altă parte implicată în incident.

Școala de fete din Minab, în sudul Iranului, a fost lovită sâmbătă, în prima zi a atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra țării. Ambasadorul Iranului la ONU, la Geneva, Ali Bahreini, a declarat că în urma loviturii au murit 150 de eleve. Reuters nu a putut confirma independent bilanțul victimelor.

Potrivit unor copii arhivate ale site-ului oficial al școlii, aceasta se află lângă un complex operat de Garda Revoluționară Islamică (IRGC), forța militară care se află sub autoritatea liderului suprem al Iranului.

Pentagonul a trimis întrebările Reuters către Comandamentul Central al armatei americane. Purtătorul de cuvânt al instituției, căpitanul Timothy Hawkins, a declarat: „Ar fi nepotrivit să comentăm, având în vedere că incidentul este în curs de investigare.”

Casa Albă nu a comentat direct ancheta, însă purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat pentru Reuters: „Deși Departamentul Apărării investighează în prezent această chestiune, regimul iranian este cel care vizează civili și copii, nu Statele Unite ale Americii.”

Întrebat despre incident într-o conferință de presă miercuri, Pete Hegseth a spus: „Investigăm acest caz. Evident, noi nu vizăm niciodată ținte civile. Dar analizăm situația și desfășurăm o investigație.”

Secretarul de stat american Marco Rubio le-a declarat luni jurnaliștilor că Statele Unite nu ar viza în mod deliberat o școală: „Departamentul Apărării ar investiga situația dacă ar fi vorba despre o lovitură a noastră și vă trimit întrebarea către ei”.

New York Times: Atacul ar fi vizat o bază a Gardienilor Revoluției

O investigație New York Times a ajuns la concluzia că atacul aerian de sâmbătă asupra unei şcoli din Minab, în sudul Iranului, în prima zi a campaniei de bombardamente lansate de Statele Unite şi Israel, ar fi putut fi rezultatul unei lovituri americane care a vizat o bază navală a Gardienilor Revoluţiei din apropiere.

Pe baza imaginilor din satelit, a postărilor de pe reţelele sociale şi a unor înregistrări video verificate, New York Times a relatat joi că şcoala a fost grav avariată într-un atac care a avut loc simultan cu lovituri asupra unei baze navale a Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran.

Declaraţiile oficiale conform cărora forţele americane atacau ţinte navale din apropierea Strâmtorii Ormuz, în apropierea cărora se afla baza iraniană, „sugerează că acestea sunt cele mai susceptibile să fi lansat atacul”, a scris New York Times.

Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului a cerut vineri ca ancheta americană asupra presupusului bombardament asupra unei şcoli din Minab, în Iran, să se deruleze „rapid” şi „transparent”, în timp ce publicaţia The New York Times menţionează posibilitatea unei responsabilităţi americane, potrivit France Presse.

„Ne aşteptăm de asemenea ca cei responsabili să fie traşi la răspundere, căci este evident că s-au comis erori” şi că vor exista „reparaţii şi despăgubiri”, a adăugat Turk în cadrul unei conferinţe de presă vineri.

Strategia folosită de SUA și Israel pentru a ataca Iranului

Până acum, forțele israeliene și cele americane și-au împărțit atacurile din Iran atât geografic, cât și în funcție de tipul țintelor, au declarat un oficial israelian de rang înalt și o sursă familiarizată cu planificarea comună. În timp ce Israelul a lovit platforme de lansare a rachetelor în vestul Iranului, Statele Unite au vizat astfel de obiective, precum și ținte navale, în sudul țării.

Reuters a analizat imagini satelitare și înregistrări video ale distrugerilor de la Minab împreună cu N.R. Jenzen-Jones, directorul Armament Research Services, o companie specializată în cercetarea munițiilor.

„Luate împreună, imaginile satelitare și videoclipurile disponibile sugerează că școala și complexul IRGC din apropiere au fost lovite de mai multe atacuri simultane sau aproape simultane cu muniții explozive, cel mai probabil lansate din aer”, a explicat Jenzen-Jones într-un e-mail.