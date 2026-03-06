Anahita Rezaei a aplicat în februarie 2024 pentru postul de Manager operațiuni patologie la Royal Marsden NHS Foundation Trust. Un alt candidat a obținut un scor mai mare la interviul de 40 de minute și i s-a oferit postul, însă când acesta a refuzat, funcția a fost oferită unui alt candidat, nu femeii, relatează Daily Mail.

La momentul respectiv, doamna Rezaei a susținut că tulburarea sa de anxietate i-a afectat capacitatea de a oferi răspunsuri concise sub presiune. Instituția nu a răspuns plângerii sale scrise decât după câteva săptămâni.

Un tribunal a decis că spitalul nu și-a îndeplinit obligația de a face ajustări rezonabile, stabilind că ar fi trebuit să evalueze dacă dizabilitatea doamnei Rezaei a influențat scorurile la interviu înainte de a oferi postul vacant.

Pe formularul de aplicare, în secțiunea privind șansele egale, Rezaei bifase „Nu doresc să îmi dezvălui dizabilitățile”, menționând ulterior că a făcut această alegere din greșeală. Tot pe același formular, ea bifase „afecțiune de sănătate mintală” dintr-un meniu separat.

Decizia tribunalului

Tribunalul a menționat că Rezaei nu a furnizat dovezi medicale care să arate că anxietatea i-a afectat performanța și nu a solicitat aranjamente speciale atunci când i s-a oferit posibilitatea în procesul de programare a interviului.

De asemenea, tribunalul a constatat că dosarele de recrutare ale spitalului erau incomplete, ceea ce a împiedicat confirmarea clară a clasamentului final al candidaților.

Doamna Rezaei fusese clasată pe locul doi și trei de către doi dintre cei trei intervievatori, însă scorurile directoarei de operațiuni Judith Lucas și foaia de sumar general nu au fost disponibile pentru tribunal.

Tribunalul a apreciat că aceasta a fost „o deficiență serioasă” și a afectat „capacitatea spitalului de a demonstra că scorurile reclamantei erau mai mici decât ale altui candidat”.

În emailul de respingere, doamnei Rezaei i s-a spus că, deși era „considerată aptă pentru angajare”, un alt candidat „a răspuns întrebărilor mai direct și mai concis”.

Ea a răspuns că dizabilitatea sa de sănătate mintală, anxietatea, „poate afecta claritatea gândirii și a vorbirii sub presiune, mai ales în timpul interviurilor”.

În aprilie 2024, Rezaei a scris directoarei de personal a spitalului, Krystyna Ruszkiewicz, exprimând nemulțumirea că s-a simțit grăbită după ce interviul a început cu cinci minute întârziere și ridicând alte întrebări.

Nu a primit răspuns, iar la zece zile după plângere spitalul a oferit postul unui alt candidat, după ce primul clasat a refuzat oferta. Rezaei a primit răspuns abia în iunie.

Tribunalul a constatat că spitalul nu a luat „nicio măsură” pentru a remedia „o potențială nedreptate” atunci când i s-a comunicat despre anxietate și ar fi putut să reintervieveze ambii candidați.

Doamna Rezaei, care s-a reprezentat singură în timpul audierii de trei zile la Londra, a primit 6.000 £ despăgubiri pentru prejudiciu moral, plus 840 £ dobândă și 880 £ costuri de pregătire, în total 7.720 £.

Celelalte cereri privind discriminarea pe motiv de dizabilitate și tratamentul defavorabil au fost respinse. Tribunalul a explicat că este vorba de un „incident izolat”.