„Să am atât de mulți bani la vârsta mea este indecent”, a declarat acesta într-un interviu publicat de Le Monde.

Jules lucrează la Direcția Interministerială pentru Digital (Dinum), unde este specializat în domeniul inteligenței artificiale.

Pentru a înțelege mai bine nivelul acestui venit, trebuie precizat că tânărul face parte din categoria înalților funcționari publici. În sistemul francez, funcția de administrateur de l'État (administrator de stat) presupune responsabilități de conducere, expertiză, consiliere și control. Prin urmare, salariul său nu poate fi considerat reprezentativ pentru un funcționar public aflat la începutul carierei.

Ce atribuții are un funcționar public în Franța

Statutul acestui corp profesional stabilește caracterul său interministerial și legătura directă cu prim-ministrul. Membrii săi își pot desfășura activitatea în diferite domenii ale administrației de stat.

Potrivit Institutului Național al Serviciului Public (INSP), acești profesioniști ocupă funcții de conducere, coordonare, specializare sau control. Ei pot lucra în administrația centrală și teritorială a statului, în serviciile administrative ale instituțiilor judiciare sau în instituții publice cu caracter administrativ.

Așadar, faptul că două persoane au statutul de angajați ai statului nu înseamnă că au aceleași atribuții sau că beneficiază de salarii similare. Instituția în care lucrează, gradul profesional și funcția ocupată sunt câteva dintre criteriile care trebuie luate în calcul atunci când sunt comparate veniturile.

Care este salariul mediu al angajaților din sectorul public francez

Potrivit Institutului Național de Statistică și Studii Economice din Franța (Insee), salariul lunar net mediu al funcționarilor publici a fost de 3.018 euro în 2024, calculat pentru echivalentul unui angajat cu normă întreagă.

Datele includ personalul civil din ministere și din instituțiile publice cu caracter administrativ, atât funcționarii publici, cât și angajații cu alte tipuri de contracte.

Pentru a permite comparații relevante, statisticile transformă veniturile în salarii corespunzătoare unui program cu normă întreagă, desfășurat pe tot parcursul anului. De asemenea, sumele reprezintă veniturile nete după plata contribuțiilor sociale, dar înainte de impozitul pe venit. Această precizare este importantă atunci când valorile sunt comparate cu salariul prezentat de o persoană intervievată drept „net”.

Există diferențe și în funcție de instituția angajatoare. În ministere, salariul net mediu a ajuns la 3.070 de euro pe lună, în timp ce în instituțiile publice cu caracter administrativ a fost de 2.830 de euro.

Aceste valori sunt medii care includ angajați cu funcții și trasee profesionale diferite, nu salarii de încadrare pentru persoanele aflate la începutul carierei.

Salariul nu depinde doar de gradul profesional

Insee face distincția între salariul de bază, stabilit în funcție de gradul și nivelul profesional, și veniturile suplimentare. Acestea din urmă pot depinde de atribuțiile postului, de instituția angajatoare sau de condițiile specifice de muncă.

Prin urmare, pentru a compara corect două salarii din sectorul public, nu sunt suficiente informațiile despre vârstă și statutul de funcționar. În cazul lui Jules, interviul prezintă venitul declarat de acesta, însă nu oferă o defalcare completă a tuturor componentelor salariale.