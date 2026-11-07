Epicentrul protestelor va fi la Paris, unde „vestele galbene” intenționează să se apropie de sediile puterii, la două zile după o mobilizare națională de amploare organizată la inițiativa sindicatelor, potrivit news.ro, care citează AFP.

Între 575.000 de persoane, potrivit autorităților, și 1,6 milioane, conform sindicatului CGT, au manifestat joi în întreaga Franță, cerând creșterea puterii de cumpărare.

Noi proteste înaintea reuniunii cu Guvernul

Noua mobilizare de sâmbătă are ca scop menținerea presiunii asupra autorităților, cu două zile înaintea conferinței sociale cu sindicatele și patronatul francez, convocată de Guvern pentru luni dimineață. Tot luni după-amiază sunt programate întâlniri cu reprezentanții organizațiilor liceenilor și studenților.

Într-o scrisoare trimisă vineri partenerilor sociali, premierul Sébastien Lecornu, care se confruntă cu o toamnă marcată de tensiuni sociale puternice, a dat asigurări că „aude așteptările exprimate cu privire la salarii și puterea de cumpărare”, precum și „îngrijorările” angajatorilor. Conferința „va permite prezentarea unor răspunsuri concrete la așteptările francezilor”, a afirmat acesta.

Coaliția sindicală a tinerilor și sindicatele regionale au lansat un apel la manifestații sâmbătă, „împotriva costului ridicat al vieții și în favoarea tineretului”. Marșul autorizat va urma același traseu ca cel de joi, în Paris, între Piața Republicii (Place de la République) și Piața Națiunii (Place de la Nation).

În schimb, coordonarea mișcării „vestelor galbene” a decis să organizeze o acțiune separată, delimitându-se clar de sindicate. Participanții sunt chemați să se adune în Piața Concorde, unde manifestația a fost interzisă de autorități.

„Vom merge la Concorde la ora 14:00 și vom rămâne acolo până la ora 19:00”, a declarat vineri presei Benjamin Ball, membru al coordonării mișcării, la ieșirea din sediul Prefecturii de Poliție din Paris, instituție care a interzis acțiunea.

„Facem apel la nesupunere în masă”, a avertizat acesta.

Alegerea locului nu este întâmplătoare, explică avocatul „vestelor galbene”, David Libeskind. Piața Concorde este „un loc emblematic, situat lângă Adunarea Națională, un loc al puterii, întrucât revendicările noastre sunt de natură politică”.

„Vestele galbene” au în vedere aproximativ 120 de acțiuni sâmbătă, pe întreg teritoriul Franței, mult sub cele aproximativ 1.700 de manifestații revendicate pe 17 octombrie.

70.000 de polițiști și jandarmi, mobilizați în Franța

La fel ca în cazul mobilizării de joi, care s-a „desfășurat în general bine”, potrivit Ministerului de Interne, autoritățile vor să evite cu orice preț repetarea scenelor de violență și jafuri din 17 octombrie, prima sâmbătă de proteste.

Dispozitivul masiv de securitate instituit atunci a fost „prelungit” vineri. Aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi vor fi mobilizați în întreaga Franță, a anunțat ministrul de Interne, Laurent Nuñez.

„Riscul este exact același ca în sâmbetele precedente”, a subliniat oficialul, îndemnând prefecții să „nu lase garda jos în fața unor fenomene mai dispersate sau chiar sporadice, al căror nivel de violență nu va scădea în intensitate”.

În vestul țării, la Rennes, prefectura a decis că „nu sunt îndeplinite condițiile” pentru organizarea unor adunări în centrul orașului, în special din cauza „actelor grave de violență” produse joi.

Evoluția mișcării de protest va depinde în mare măsură de răspunsurile pe care Guvernul le va oferi luni, în cadrul conferinței sociale.

Coaliția sindicală, care reunește cele opt principale confederații sindicale naționale, a anunțat deja că își va face cunoscută poziția luni seară.