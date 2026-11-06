„Retragerea imediată din comandamentul militar integrat al NATO și apoi, în etape, din organizația propriu-zisă. Respingerea tributului de 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, cerut de Statele Unite”, se arată în programul de 222 de pagini al partidului Franța Nesupusă (La France Insoumise).

Totuși, o Franță condusă de Mélenchon ar continua să ofere asistență statelor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu tratatele UE, precizează documentul.

Această poziție este în concordanță cu ceea ce liderul extremei stângi declarase anterior pentru POLITICO.

Mélenchon urcă în sondaje înaintea alegerilor prezidențiale din Franța

Un număr tot mai mare de sondaje îl plasează pe Mélenchon pe locul al doilea înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor, considerate decisive pentru desemnarea succesorului președintelui Emmanuel Macron.

Primii doi candidați clasați în primul tur vor avansa în turul al doilea, ceea ce ar putea duce la o confruntare între Mélenchon și lidera extremei drepte Marine Le Pen.

Și Le Pen promite retragerea Franței din comandamentul militar integrat al NATO.

Ce prevede programul partidului în privința Ucrainei

Spre deosebire de partidul de extremă dreapta condus de Marine Le Pen, Franța Nesupusă nu afirmă explicit că ar opri sprijinul acordat Ucrainei.

Partidul insistă însă asupra necesității unei soluții diplomatice pentru încheierea războiului.

Potrivit programului, orice acord de pace ar trebui să se bazeze pe „garanții colective de securitate, între părțile beligerante și împreună cu restul Europei”.

Franța Nesupusă susține, de asemenea, introducerea unor reglementări mai stricte privind armamentul, inclusiv sistemele de arme autonome letale și armele nucleare.

Partidul vrea închiderea centrului spațial NATO de la Toulouse

Formațiunea de extremă stângă se opune și „cursei înarmărilor spațiale”, angajându-se inclusiv să închidă centrul spațial al NATO de la Toulouse.

În același timp, partidul consideră că Franța trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a-și garanta suveranitatea.

Spre deosebire de majoritatea celorlalte formațiuni politice, Franța Nesupusă manifestă un interes puternic pentru politica spațială.

În programul său prezidențial, partidul susține că Franța ar trebui să achiziționeze o navetă spațială.

Parlamentarii formațiunii au pledat anterior pentru achiziționarea Vortex, proiectul companiei Dassault Aviation, care vizează dezvoltarea unui vehicul spațial orbital reutilizabil, în cadrul unui program european coordonat de producătorul aerospațial francez.

Naționalizarea unor companii de apărare și reducerea dependenței de SUA

În ansamblu, Franța ar trebui să investească mai mult în așa-numitele capacități militare esențiale de sprijin, care includ echipamente și sisteme din domenii precum comunicațiile, informațiile și logistica.

În prezent, aceste capacități sunt furnizate în mare parte de Statele Unite prin intermediul NATO.

„Acestea trebuie produse cu prioritate”, se arată în programul partidului.

Franța Nesupusă dorește, de asemenea, naționalizarea unora dintre principalele companii franceze din industria de apărare, inclusiv ArianeGroup.

Un parlamentar al formațiunii a declarat pentru POLITICO că un program mai detaliat, dedicat exclusiv apărării, va fi publicat ulterior.