Localitatea atrage vizitatori prin străduțele pline de flori, casele colorate, cafenelele și restaurantele din centrul pitoresc, dar și prin stânca înaltă de 80 de metri care o protejează, potrivit Express.

Deși are doar aproximativ 2.000 de locuitori, Cotignac este cunoscut mult dincolo de granițele Franței pentru vinurile sale rosé, delicate și deschise la culoare.

Una dintre cramele de familie premiate din localitate, Maison Mirabeau, are chiar și un parteneriat cu exclusivistul club Soho House, frecventat de numeroase celebrități.

Peisajul idilic și atmosfera liniștită par desprinse dintr-o poveste. Tocmai acestea ar putea fi motivele pentru care actorul hollywoodian George Clooney și soția sa, Amal, intenționează să deschidă un restaurant în localitate.

Satul nu este străin de prezența celebrităților, care îl aleg pentru intimitate și ritmul de viață mai relaxat. Inclusiv David Bowie și membrii trupei Pink Floyd au înregistrat albume la celebrul Studio Miraval din regiune.

Localnicii se tem că noul restaurant va atrage prea mulți turiști

Cu toate acestea, planurile cuplului Clooney au stârnit îngrijorări în rândul localnicilor, care se tem că satul lor ar putea fi invadat de influenceri dornici să facă fotografii și de celebrități.

Locuitorii au văzut cum alte destinații, odinioară liniștite, și-au pierdut farmecul după ce au devenit extrem de populare printre turiști.

Pe o pagină de Facebook dedicată localității Cotignac, o localnică, Veronique Luisetti, a scris că satul este „acaparat”.

O altă persoană a transmis un mesaj simplu: „Vă rugăm să păstrați Cotignac așa cum este”.

În urma unei solicitări a publicației Var-Matin, mai mulți locuitori și-au exprimat temerea că noul restaurant de lux va avea prețuri prea ridicate pentru bugetele lor.

Lili Jane a declarat că localul va fi „rezervat VIP-urilor și prietenilor lui George”.

Cuplul intenționează să inaugureze restaurantul italian de lux în primăvara anului viitor, nu departe de locuința familiei.

Restaurantul care funcționa anterior în acel spațiu oferea pizza preparată în cuptor cu lemne și preparate din carne la prețuri accesibile. Noul meniu ar urma însă să propună o experiență gastronomică mai rafinată.

Joss Guid, un alt localnic, consideră că proiectul ar putea avea și efecte negative asupra identității satului.

„Este bine să pui în valoare un sat, chiar dacă localitatea Cotignac nu prea are nevoie de acest lucru. Dezavantajul este că riscă să își piardă o parte din autenticitate. Uitați-vă la Saint-Tropez, care era cândva un mic și frumos sat de pescari...”, a declarat acesta.

Restaurantul ar putea aduce noi locuri de muncă. Ce spune primarul localității

Jeany Cronk, care administrează podgoria Maison Mirabeau, a salutat oportunitățile de angajare pe care le-ar putea crea restaurantul, dar speră că localitatea își va păstra liniștea.

„Nu poți ignora faptul că oamenii vor dori să vină aici pentru a-l vedea pe George atunci când restaurantul său se va deschide”, a declarat femeia în vârstă de 53 de ani pentru The Sun.

„Sperăm doar că toată lumea va fi respectuoasă și va păstra viu spiritul comunității noastre. Suntem un fost sat de pescari, nu Saint-Tropez. Nu avem o vilă Chanel impunătoare și nici mulțimi de vizitatori”, a adăugat aceasta.

Alți locuitori privesc însă proiectul cu mai mult optimism și consideră că investiția ar putea contribui la dezvoltarea economică a zonei.

„Satele se depopulează treptat, așa că eu cred că este o idee bună. Va aduce oameni și comercianți, care sper să profite de această oportunitate”, a declarat un localnic.

Primarul Jean-Pierre Véran a explicat pentru publicația Nice-Matin că viitorul restaurant va include o terasă și va oferi posibilitatea rezervării sălii pentru evenimente private, inclusiv atunci când George Clooney va găzdui celebrități.

Edilul a precizat că a discutat deja cu actorul despre proiect și că nu se opune investiției.

„Am discutat despre restaurantul lor și le-am spus că nu mă opun acestui proiect, care poate aduce beneficii tuturor”, a declarat primarul.