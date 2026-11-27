Generează rezumat cu AI

Nereuşind să-şi finalizeze romanul „Suflete moarte", scriitorul rus Nikolai Gogol a suferit o cădere nervoasă şi a aruncat în foc o parte din manuscris, cu doar câteva zile înainte de a muri, în 1852, potrivit Agerpres.

Un model rus de inteligenţă artificială (IA) a creat acum propria versiune a celui de-al doilea volum pe care Gogol l-a ars, într-un experiment îndrăzneţ menit să testeze dacă AI poate surprinde spiritul şi stilul unui mare autor, relatează vineri Reuters.

Cartea "Suflete moarte", considerată o capodoperă a literaturii ruse, a rămas neterminată, doar unul dintre cele trei volume prevăzute fiind intact.

Patru luni a durat ca IA să poată reproduce stilul lui Nikolai Gogol

Noul volum, „Suflete moarte: Renaşterea", a captivat imaginaţia unor cititori, în timp ce criticii au rămas indiferenţi.

Mai mulţi lingvişti, ingineri şi istorici au fost implicaţi în acest proiect realizat de GigaChat, un model de AI dezvoltat de conglomeratul bancar şi tehnologic Sber.

Responsabilul proiectului, Vladislav Otroşenko, a declarat că a durat aproximativ patru luni până când modelul de AI a dezvoltat un stil literar plauzibil.

„A gestionat foarte bine latura artistică a sarcinii şi, în special, elementul narativ", a declarat el pentru Reuters.

„Este un bestseller... Cititorii sunt cu adevărat interesaţi. Are valoare artistică? Sigur că da, deoarece este primul experiment, unic, fără precedent, de acest gen. Şi am lucrat cu cel mai provocator stil din literatura rusă, stilul şi poetica lui Gogol", a spus el.

Opera lui Gogol

Născut în ceea ce este în prezent Ucraina, pe atunci Imperiul Rus, Gogol şi-a scris cele mai importante opere în limba rusă.

El este considerat de ambele ţări o figură literară de seamă, cunoscut mai ales pentru satiră şi comedia neagră.

În prima parte a romanului „Suflete moarte", el a creat o galerie de personaje necinstite, condusă de escrocul Cicikov, care pune la cale o înşelătorie financiară bazată pe "achiziţionarea" ţăranilor iobagi decedaţi, încă înregistraţi ca aparţinând stăpânilor lor.

Gogol, care intenţionase să descrie în cea de-a doua şi a treia parte a cărţii regenerarea morală a protagonistului, a fost chinuit de îndoieli creative şi spirituale şi nu a reuşit să finalizeze opera.

Cititorii, curioși și reticenți

Igor, un moscovit care a participat la lansarea cărţii, organizată de GigaChat, a declarat că volumul pare să fie cu adevărat fidel naraţiunii originale.

„Cartea este cu adevărat unică, şi cred că admiratorii lui Gogol au acum ocazia s-o evalueze, s-o compare şi să vadă cum s-au încheiat aventurile lui Cicikov", a spus el cu entuziasm.

Însă, Larisa, o vizitatoare a Muzeului Gogol din Moscova, a declarat că nu există nicio posibilitate ca AI să surprindă cu succes ceea ce s-a pierdut.

„Nu mă va emoţiona şi nici măcar nu vreau s-o citesc", a spus ea.

Atiom Nikitin, expert în opera lui Gogol, a afirmat că, urmând aceeaşi logică, AI ar putea scrie continuări pentru orice opere. "Dar cred că o operă literară nu decurge automat din tot ceea ce a creat un autor anterior", a spus el.

„Chiar dacă limbajul, stilul şi liniile narative ale autorului sunt cunoscute, asta nu ne indică ce va scrie el mai departe", a subliniat specialistul.