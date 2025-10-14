Un centru de urgențe veterinare și adopții va fi construit în Sectorul 3. Investiția este de peste 7,6 milioane lei

14-10-2025 | 18:06
pisica mirage

Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor anunţă pe SEAP o licitaţie pentru construirea şi amenajarea unui centru de urgenţe veterinare, adopţii şi educaţie, pe strada Drumul Lunca Jariştei nr. 34, din Sectorul 3.

Lorena Mihăilă

În acest sens, urmează să fie desfiinţate patru corpuri de clădire, iar în locul lor va fi construită o nouă clădire cu un etaj, având o suprafaţă desfăşurată construită de 735 mp, precum şi o anexă cu o suprafaţă construită de 39 mp.

„Proiectul de construire şi amenajare a Centrului de Urgenţe Veterinare, Adopţii şi Educaţie din Str. Drumul Lunca Jariştei nr. 34, sector 3, aduce ca principal beneficiu dezvoltarea unei infrastructuri moderne, integrate şi accesibile, destinată protecţiei animalelor şi interacţiunii responsabile dintre comunitate şi acestea", prevede anunţul.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor

Valoarea estimată a investiţiei este de 7.608.484 lei, iar licitaţia se desfăşoară prin procedură simplificată. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 30 octombrie.

Perioada maximă pentru demolare şi execuţia lucrărilor este de 24 de luni, iar perioada de garanţie este de trei ani.

La evaluarea ofertelor vor fi avute în vedere: componenta financiară (80%), termenul de execuţie (10%) şi perioada de garanţie a lucrărilor (10%). Ofertanţii trebuie să fi executat, în ultimii trei ani, lucrări similare cu o valoare cumulată de cel puţin 7.608.484 lei fără TVA, în cadrul a cel mult cinci contracte.

În octombrie 2024, Consiliul General al Capitalei a aprobat hotărârea privind edificarea unui centru pentru urgenţe veterinare, adopţii şi educaţie pe strada Drumul Lunca Jariştei nr. 34.

Imobilul se află în administrarea ASPA

Conform referatului de aprobare, imobilul din strada Drumul Lunca Jariştei, compus dintr-un teren cu suprafaţa de 1.140 mp, este proprietatea Municipiului Bucureşti şi se află în administrarea ASPA. Având în vedere vechimea construcţiilor existente, s-au demarat demersurile pentru demolarea acestora şi construirea unor spaţii noi.

Parterul noii clădiri va fi destinat cazării câinilor capturaţi, care vor beneficia de tratamente în regim de urgenţă în cadrul unei clinici veterinare. Etajul va găzdui spaţiile administrative. Pe toată suprafaţa neconstruită şi pe amprenta corpului C1 (290 mp) se va proceda la reamenajarea terenului prin construirea unui spaţiu verde, unde se vor desfăşura evenimente educaţionale şi recreative.

Animale de companie cu tot mai multe alergii

Medicii veterinari confirmă că tot mai mulți câini și pisici ajung în cabinetele lor cu alergii.

Acestea pot dezvolta reacții la polen, praf, mucegai, alimente sau insecte. Carnea de pui și de vită, dar și lactatele, declanșează cel mai des alergiile alimentare. La fel de periculoasă este saliva de purice, care dă mâncărimi înebunitoare.

În paralel, apar tot mai multe pastile și alimente pentru necuvântătoarele cu alergii, pentru care stăpânii ajung să plătească lunar peste 1.000 de lei.

Tot mai multe animale de companie suferă de alergii. Tratamentele pot costa peste 1.000 de lei pe lună

Sursa: Agerpres

