O femeie din Buzău a ajuns la urgențe după ce a fost mușcată de un arici. Ar fi confundat animalul cu o pisică

26-09-2025 | 10:04
O femeie în vârstă de 64 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău după ce a fost muşcată de un arici.

Sabrina Saghin

Reprezentanţii unităţii medicale au anunţat, vineri, că la scurt timp după ce s-a prezentat la camera de gardă, pacienta a fost vaccinată şi a primit tratament cu antibiotic.

Femeia ar fi fost muşcată de degetul unei mâini, după ce a ieşit seara în curtea casei şi ar fi confundat ariciul cu o pisică.

„O femeie în vârstă de 64 de ani, din municipiul Buzău, s-a prezentat la UPU-SMURD a SJU Buzău pentru plagă prin muşcătură de arici la nivelul falangei, mâna stângă. În serviciul UPU, pacienta a primit îngrijiri medicale (toaletă, pansament, profilaxie antitetanos, tratament antibiotic). S-a recomandat consult la secţia Boli Infecţioase, în vederea administrării vaccinului antirabic", a precizat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă.

Specialiştii recomandă, în astfel de situaţii, prezentarea la spital în cel mai scurt timp.

Pacienţii care sunt muşcaţi de diverse animale trebuie să se prezinte la o unitate medicală în vederea administrării tratamentelor specifice", a precizat Adriana Bunilă.

