Tot mai multe animale de companie suferă de alergii. Tratamentele pot costa peste 1.000 de lei pe lună

Stiri Sociale
10-10-2025 | 19:44
×
Codul embed a fost copiat

În rând cu oamenii, și animalele suferă din cauza alergiilor. Medicii veterinari confirmă că tot mai mulți câini și pisici ajung în cabinetele lor cu reacții puternice la mâncare, praf, polen sau pișcături de insecte.

autor
Larisa Antal

Se întâmplă asta și pentru că a fost extrem de cald. În paralel, apar tot mai multe pastile și alimente pentru necuvântătoarele cu alergii, pentru care stăpânii ajung să plătească lunar peste 1.000 de lei.

Chaya, un sfinx de numai trei luni, este o pisică jucăușă, dar foarte sensibilă, așa că stăpânul are mare grijă la tot ce atinge și mănâncă.

Nicolas Bosancu, stăpânul Chayei: „Ea, ca și rasă, este predispusă la oarecare alergii, mai ales de contact cu lucruri din casă, de exemplu detergenții. Folosesc un detergent hipoalergenic special pentru ea. Folosesc pudră, ocazional îi mai dau și cu ulei de cocos ca să o hidratez, plus băile pe care le face cam o dată la 10-12 zile.”

De altfel, alergiile au devenit o problemă serioasă și în cazul animalelor de companie. Veterinarii spun că, asemenea oamenilor, acestea pot dezvolta reacții la polen, praf, mucegai, alimente sau insecte. Carnea de pui și de vită, dar și lactatele, declanșează cel mai des alergiile alimentare. La fel de periculoasă este saliva de purice, care dă mâncărimi înebunitoare.

Citește și
urs, ursoaica
Șocant. Fratele bărbatului atacat de o ursoaică în județul Mureș: ”Nu l-am mai recunoscut la față, e desfigurat”

Dr. Viorel Andronie, președintele Colegiului Medicilor Veterinari: „Incidența alergiilor a crescut. Posibil din două motive. Unul dintre ele este că avem posibilitatea de a testa și animalele și atunci, normal, cu cât testezi mai mult, cu atât identifici mai mult. Pe de altă parte, faptul că numărul alergenilor din mediu, alergenii alimentari, au crescut în ultimul timp. Mediul schimbându-se, a dat posibilitatea apariției unor alergeni noi.”

Rona, un ciobănesc german în vârstă de trei ani, a ajuns la veterinar de mai multe ori în ultimele luni. Primele reacții au început în vară, atunci când stăpânii au observat că se mușca des de coadă.

Geanina Ion, medic veterinar: „Este posibil să aibă ea genetic o sensibilitate și să aibă mai multe alergii, să aibă o dermatită atopică. Cam 80% dintre cățeii care vin cu probleme de piele sunt cu diverse tipuri de alergii.”

Odată cu diagnosticul, pentru stăpâni începe o adevărată aventură financiară. Alergiile nu dispar pe parcursul vieții și este costisitor să le ții sub control. Am făcut un calcul pentru Rona. Lunar, stăpânii au achitat în jur de 1.000 de lei pentru deparazitare, hrană specială, creme și pipete. Costă cel puțin 2.000 de lei diagnosticarea alergenilor și în jur de 650 de lei injecțiile care se fac, de regulă, la 10 luni.

Diana Stanciu, medic veterinar: „Tipuri de hrană hipoalergenică, analergenică. Pe lângă hrană, există și pastiluțe care ajută împotriva pruritului pe care îl dezvoltă animăluțele din cauza alergiei la purici. Există și deparazitări externe.”

Neplăcerile nu ocolesc nici animalele de fermă. Caii, de pildă, pot avea reacții la praf și fân mucegăit, dar și la înțepăturile de țânțari și musculițe.

Armistiţiul din Gaza a intrat în vigoare. Mii de palestinieni se îndreaptă către nordul enclavei

Sursa: Pro TV

Etichete: animale, alergii, animale de companie, veterinari, Tratament,

Dată publicare: 10-10-2025 19:43

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Orașul din România în care rata adopțiilor de animale a crescut spectaculos. În alte zone e exact pe dos
Stiri Sociale
Orașul din România în care rata adopțiilor de animale a crescut spectaculos. În alte zone e exact pe dos

Rata abandonului de animale este în continuă creștere, pe fondul problemelor economice care îi fac pe mulți stăpâni să nu-și mai poată permite întreținerea lor. Pe de altă parte, în București, numărul adopțiilor a crescut spectaculos.

Șocant. Fratele bărbatului atacat de o ursoaică în județul Mureș: ”Nu l-am mai recunoscut la față, e desfigurat”
Stiri Socante
Șocant. Fratele bărbatului atacat de o ursoaică în județul Mureș: ”Nu l-am mai recunoscut la față, e desfigurat”

Un bărbat de 66 de ani din județul Mureș a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost desfigurat de o ursoaică. Omul mergea să adune fân pentru animale, când sălbăticiunea i-a apărut în față.  

Deficiența proteinelor animale provoacă malnutriție, avertizează medicii. Câte grame trebuie să mâncăm pe zi
Doctor de bine
Deficiența proteinelor animale provoacă malnutriție, avertizează medicii. Câte grame trebuie să mâncăm pe zi

Ca să aflăm ce cantitate de proteine complete trebuie să consumăm zilnic luăm în calcul greutatea ideală. Malnutriția înseamnă lipsa proteinelor de origine animală din hrană.

Recomandări
Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune”
Stiri Economice
Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune”

Economia României a încetinit în prima jumătate a anului și vorbim despre o stagnare în aproape toate domeniile. Avansul a fost de doar 0,3% față de aceeași perioadă din 2024.  

Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump
Stiri Sociale
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

Tinerii se feresc de muncă, în timp ce vârstnicii o caută. Românii de peste 70 de ani, dornici să se angajeze
Stiri Sociale
Tinerii se feresc de muncă, în timp ce vârstnicii o caută. Românii de peste 70 de ani, dornici să se angajeze

Cu un șomaj foarte mare în rândul tinerilor de până în 24 de ani, Agenția Națională a Forței de Muncă a organizat un târg de amploare dedicat absolvenților. Doar că, cei mai mulți dintre vizitatori și-au încheiat studiile acum o jumătate de secol.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Octombrie 2025

48:43

Alt Text!
La Măruță
10 Octombrie 2025

01:30:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28