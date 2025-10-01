Medvedev ironizează declarațiile lui Trump despre submarinele trimise lângă Rusia: „O pisică neagră într-o cameră întunecată”

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a comparat situația submarinelor nucleare americane cu „căutarea unei pisici negre într-o cameră întunecată”, după ce Donald Trump a spus că a trimis două submarine lângă Rusia.

„[Preşedintele SUA] Donald Trump vorbeşte din nou despre submarinele pe care le-a mutat «lângă coasta Rusiei», de data aceasta subliniind că sunt «complet» nedetectabile”, a scris Medvedev pe reţeaua de mesagerie naţională rusă Max, relatează TASS.

„Este greu să găseşti o pisică neagră într-o cameră întunecată, mai ales dacă nu există nicio pisică”, a adăugat Medvedev.

Preşedintele Donald Trump le-a vorbit marţi generalilor şi amiralilor cu funcţii de conducere în armata americană despre momentul în care, luna trecută, a ordonat ca două submarine nucleare să fie poziţionate strategic în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce a considerat a fi remarci agresive din partea lui Dmitri Medvedev, fost preşedinte al ţării şi actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate.

„A fost într-adevăr o persoană stupidă ... a menţionat cuvântul nuclear”, a spus el, precizând ulterior: „Eu îl numesc cuvântul cu N. Există 2 cuvinte cu N şi nu poţi folosi niciunul dintre ele”.

Trump, atac la adresa fostului președinte rus

Într-o postare pe reţeaua sa de socializare Truth Social, Trump l-a atacat dur pe fostul preşedinte rus Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, după ce acesta a afirmat că ameninţarea preşedintelui american de a lovi Rusia şi cumpărătorii de petrol ai acesteia cu sancţiuni şi taxe vamale punitive este "un joc al ultimatumurilor" şi un pas mai aproape de un război direct între Rusia şi SUA. De asemenea, fostul preşedinte rus i-a transmis preşedintelui american să ţină cont de faptul că "Rusia nu este Israelul şi nici măcar Iranul.

"Spuneţi-i lui Medvedev, fostul preşedinte eşuat al Rusiei, care crede că este încă preşedinte, să-şi măsoare cuvintele. El intră pe un teritoriu foarte periculos!", a reacţionat Trump pe reţeaua de socializare Truth Social.

