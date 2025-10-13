Gest șocant la Galați: un bărbat de 52 de ani, arestat după ce a introdus o pisică într-o sobă cu foc aprins

Stiri actuale
13-10-2025 | 11:19
arestat

Un bărbat de 52 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, după ce a introdus într-o sobă cu foc aprins un pui de pisică, animalul decedând în urma arsurilor suferite. 

autor
Vlad Dobrea

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, măsura a fost dispusă de Judecătoria Târgu Bujor, la data de 12 octombrie, după ce, în ziua anterioară, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Galaţi au reţinut persoana în cauză pentru 24 de ore.

"La data de 12 octombrie, Judecătoria Târgu Bujor a dispus măsura arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile, faţă de un bărbat în vârstă de 52 de ani, din localitatea Cuca, judeţul Galaţi, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere a animalelor, cu intenţie, fără drept, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul aceleiaşi zile, în jurul orei 17:30, bărbatul, aflându-se la domiciliu şi fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, ar fi introdus într-o sobă cu foc aprins un pui de pisică, în vârstă de aproximativ două luni, acesta decedând în urma arsurilor suferite", a transmis IPJ Galaţi. 

Sursa: Agerpres

Etichete: galati, soba, pisica, arestat,

Dată publicare: 13-10-2025 11:19

