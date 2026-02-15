Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”

Localitatea a fost construită inițial în anii 1940 și 1950 de compania de electricitate Iberduero (în prezent Iberdrola), pentru a găzdui muncitorii care lucrau la construirea barajului Salto de Castro Dam și a facilităților hidroelectrice din apropiere.

El a cumpărat satul Salto de Castro (cunoscut și sub numele de Poblado de Castro), situat în provincia Zamora, Spania. Jason și soția sa au planuri ambițioase de a renova complet localitatea. Satul este situat la granița cu Portugal, de-a lungul râului Duero, în zona Arribes del Duero.

Satul a fost cumpărat de antreprenorul american Jason Lee Beckwith, muzician, hotelier și CEO al companiei Rocking Hospitality din Oceanside, California, relatează Daily Express.

Satul e abandonat de 37 de ani

La acea vreme, satul includea aproximativ 44 de locuințe, o biserică, o școală, un bar, o pensiune, o cazarmă a Gărzii Civile (Guardia Civil), zone de agrement și două piscine.

În 1989, satul a fost abandonat, iar de atunci a ajuns în ruină. Localitatea a apărut pe listele de monitorizare a patrimoniului pentru monumente aflate în pericol.

Jason a găsit anunțul online și a decis să viziteze locul personal. După ce a realizat oportunitatea unică de a-l cumpăra, „s-a îndrăgostit de el” și a hotărât să îl achiziționeze. Pentru a-și permite această investiție, și-a vândut pensiunea din California și intenționează să se mute în sat împreună cu soția sa.

În ce visează să îl transforme

Jason plănuiește să readucă satul la viață, transformându-l într-o stațiune de vacanță și destinație turistică. El intenționează să transforme locuințele în vile și apartamente de lux. De asemenea, dorește să adauge un restaurant, un bar, piscine în aer liber, un teren de sport, o sală de fitness și un centru spa. Ca parte a planului său, vrea să reconvertească biserica într-un spațiu multifuncțional.

Muzicianul speră că aceste schimbări vor transforma satul într-un loc ideal pentru vizitatori.

Jason intenționează să deschidă inițial o parte dintre aceste facilități începând cu sfârșitul anului 2026.