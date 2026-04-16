Aceasta va „maximiza presiunea economică asupra întregului guvern”, a precizat Pete Hegseth (foto) în cadrul unei conferințe de presă, îndemnând Iranul să „aleagă cu înțelepciune”.

El a repetat că armata SUA este pregătită să continue lupta dacă Teheranul alege „prost”. Potrivit Trezoreriei, această operațiune va viza „elitele regimului, precum familia Shamkhani, care încearcă să profite pe seama poporului iranian”.

În ceea ce privește blocarea porturilor iraniene și a Strâmtorii Ormuz, Hegseth a subliniat că blocada va fi menținută „atât timp cât va fi necesar”, informează agenția de știri Baha.

De partea cealaltă, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a discutat joi despre securitatea regională cu omologul său chinez, Wang Yi, în cadrul unei convorbiri telefonice, a informat agenția de știri iraniană Mehr.

În timpul convorbirii, Araghchi a abordat tema prezenței și a activităților forțelor americane în Orientul Mijlociu, subliniind în mod special Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz, și a menționat că acțiunile „provocatoare” ale Statelor Unite în aceste căi navigabile strategice au „consecințe periculoase”.

Ministrul a avertizat, de asemenea, că astfel de mișcări pot complica și mai mult situația precară din regiune. Ultimele rapoarte sugerează că Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unei noi runde de negocieri de pace, care se așteaptă să aibă loc din nou la Islamabad.