Femeia face parte din programul orașului numit „Ești bine?” (Are You Okay?). Acest program le permite rezidenților să se înscrie pentru a primi un apel telefonic zilnic, prin care se verifică dacă totul este în regulă.

Femeia, al cărei nume nu a fost dezvăluit de poliție, nu a răspuns la acel apel. Când dispecerii și fiica femeii au încercat să o contacteze ulterior, nici aceștia nu au reușit să dea de ea.

„Toată lumea a fost puțin alarmată”, a spus căpitanul poliției din Westlake, Jerry Vogel.

Ofițerii s-au deplasat la locuința femeii, dar aceasta nu a răspuns nici la ușă. În acel moment, polițiștii au folosit un cod pentru a deschide ușa garajului. Mașina ei era înăuntru.

Înregistrarea de pe camera de corp a polițistului s-a oprit în momentul în care acesta s-a identificat - „Poliția din Westlake” - și a intrat în casa bătrânei de 91 de ani. Conversația sa ulterioară cu dispeceratul a dezvăluit ce s-a întâmplat:

„Suntem aici cu ea”, a spus ofițerul. „Se joacă jocuri video în dormitor.”

Polițiștii au declarat că femeia era perfect sănătoasă, dar a ratat apelurile deoarece încerca să își doboare recordul personal la un joc video.

Căpitanul Vogel a menționat că femeia a fost recunoscătoare că ofițerii au venit să o verifice.