Sursele, care au vorbit sub protecţia anonimatului deoarece discuţiile nu sunt publice, au precizat că mai multe ţări europene vor fi afectate, inclusiv din regiunea baltică şi din Scandinavia.

Unele dintre armele în cauză au fost achiziţionate de ţări europene prin programul Foreign Military Sales (FMS), însă nu au fost încă livrate, au adăugat sursele. Aceste livrări vor fi probabil întârziate, au transmis oficialii americani omologilor europeni în mesaje bilaterale în ultimele zile, potrivit aceloraşi surse.

Casa Albă şi Departamentul de Stat au direcţionat întrebările către Pentagon, care nu a răspuns încă solicitării de a comenta aceste informaţii, precizează Reuters.

Întârzierile subliniază măsura în care războiul împotriva Iranului, început odată cu loviturile aeriene americano-israeliene din 28 februarie, a început să pună presiune pe stocurile SUA de armament şi muniţii esenţiale.

Oficialii europeni se plâng că aceste întârzieri îi pun într-o situaţie dificilă.

În cadrul programului FMS, ţările străine achiziţionează armament produs în SUA, cu sprijinul logistic şi acordul guvernului american. Washingtonul a încurajat aliaţii europeni din NATO să cumpere mai mult echipament militar american în timpul preşedinţiei lui Donald Trump, inclusiv prin programul FMS, ca parte a unui efort de a transfera responsabilitatea pentru apărarea convenţională a Europei de la SUA către partenerii europeni.

Însă astfel de livrări de armament sunt adesea întârziate, ceea ce provoacă frustrare în capitalele europene, unde unii oficiali iau în calcul tot mai mult sisteme de armament produse în Europa.

Oficialii americani spun că armele sunt necesare pentru războiul din Orientul Mijlociu şi critică statele europene pentru că nu ajută SUA şi Israelul să deschidă Strâmtoarea Ormuz.

Chiar înainte de războiul cu Iranul, SUA îşi redusese deja stocurile de armament cu miliarde de dolari - inclusiv sisteme de artilerie, muniţii şi rachete antitanc - după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022 şi Israelul a început operaţiuni militare în Gaza la sfârşitul anului 2023.