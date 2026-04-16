„Nu demisionez”, le-a spus premierul colegilor din PNL. Dacă miercuri Ilie Bolojan a fost chemat de președintele Nicușor Dan, joi a venit rândul lui Sorin Grindeanu să facă o vizită la Cotroceni. Însă, concluziile întâlnirilor nu aduc deocamdată nicio schimbare. În paralel, AUR îi provoacă pe social-democrați să semneze împreună o moțiune de cenzură.

Președintele Nicușor Dan a încercat să medieze conflictul dintre PSD și premierul Ilie Bolojan. Dacă discuția cu șeful Guvernului s-a întins pe durata a două ore, cea cu Sorin Grindeanu nu a depășit o jumătate de ceas.

Potrivit unor surse liberale, Ilie Bolojan i-ar fi transmis tranșant președintelui că nu va demisiona, chiar dacă PSD îi va retrage sprijinul politic. Iar, apoi, a mers la filiala PNL din București, unde i-a anunțat și pe colegii de partid că nu va pleca de la Palatul Victoria.

La rândul lui, Sorin Grindeanu i-a repetat președintelui că nu mai vrea ca Ilie Bolojan să conducă Guvernul.

Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD: „Dacă unul dintre partide, partidul cu cea mai mare pondere în această coaliție, îți retrage încrederea, gestul de bun-simț este să faci un pas în spate, iar apoi mergem împreună la consultările de la Cotroceni. N-ai ajuns acolo pe persoană fizică, nu este confiscat Guvernul României de o singură persoană”.

PSD își retrage miniștrii din cabinet dacă Bolojan nu demisionează

Dacă Ilie Bolojan nu își va da demisia în cel mult trei zile după ce liderii PSD votează intern retragerea sprijinului pentru premier, social-democrații vor apela la planul de rezervă. Toți cei șapte miniștri din actualul cabinet își vor da demisia. Astfel că, premierul ar avea, în teorie, termen 45 de zile să meargă în Parlament pentru a obține un vot de susținere pentru un guvern minoritar. Doar că și aici calcule ar putea da greș, asta pentru că în Constituție nu este precizat ce se întâmplă dacă premierul depășește cele 45 de zile, așa că scandalul ar putea fi tranșat la Curtea Constituțională.

Între timp, opoziția pregătește două moțiuni de cenzură. Grupul PACE de la Senat strânge semnături. Cei de la AUR spun că votează, doar dacă intră în joc și PSD.

Ștefan Avramescu, deputat AUR: „Nu susținem această idee a unui guvern minoritar, ce înseamnă guvern minoritar? La prima moțiune de cenzură se vede foarte clar. Să vedem PSD-ul dacă susține o moțiune de cenzură, să o semneaze și dacă cei de la PSD o semnează putem să vedem o moțiune care mare mai departe”.

Cei de la USR atenționează că dacă social-democrații se vor alia cu AUR, drumurile lor se despart definitiv.

Dominic Fritz, președintele USR: „Singurul scenariu pe care pot să-l exclud pentru noi este să începem să negociem un nou guvern fix cu cei aceeași care l-au dat jos cu voturile extremiștilor. Dacă-și dorește PSD să guverneze în continuare cu PNL, UDMR și USR, atunci punctul de pornire este respectarea protocolului de coaliție, nu răsturnarea”.

Luni după-amiază, liderii Partidului Social Democrat vor vota retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan, într-o ședință la care vor lua parte fizic sau online aproape 5.000 de membri din toată țara.