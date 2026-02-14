Fuga suspectului s-a încheiat cu intervenția forțelor de ordine, care l-au prins după o urmărire periculoasă. În autoturismul acestuia au fost descoperite o armă, droguri și 840 de euro în numerar, scrie El Mundo.

Incidentul a început joi seara, în jurul orei 19:30, când poliția a fost alertată cu privire la un jaf armat la magazinul Plaza. După ce a sustras casa de marcat, individul a fugit la volanul unui Citroën C4 alb, însă, pe baza informațiilor oferite de martori, agenții au reușit să identifice rapid mașina.

Când a observat echipajele, suspectul a îndreptat arma spre polițiști și a accelerat, declanșând o urmărire în care a lovit opt autoturisme. În cele din urmă, s-a izbit de un alt vehicul pe strada Miguel Hernández, unde a fost imobilizat. La percheziție, anchetatorii au găsit cocaină, bunurile furate din magazin și o armă de foc.

Bărbatul, care nu avea permis de conducere, este acuzat de jaf armat, agresiune asupra polițiștilor și infracțiuni de trafic. După arest, a fost dus la secția de poliție, unde au început procedurile legale.