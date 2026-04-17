Trump a sugerat că ar putea exista evoluţii iminente în Iran, spunând celor prezenţi să urmărească ce se va întâmpla ”în următoarea săptămână sau cam aşa”, în timp ce vorbea la un eveniment tip masă rotundă, cu tema „Fără taxe pe bacşişuri”, desfăşurat joi, la Las Vegas.

„Au trecut două luni, adică două luni. Aţi fost în alte războaie timp de 18 ani, patru ani”, a spus Trump. „Şi ştiţi ceva? Vom avea victorie foarte curând”, a adăugat el

Trump a lăudat, de asemenea, evoluţia economiei sub conducerea sa, chiar dacă preţurile benzinei în Las Vegas, unde a vorbit joi seară, sunt în jur de 5 dolari pe galon.

„Am avut cea mai bună economie din istoria ţării noastre în primul meu mandat. Iar acum o depăşim - o depăşim cu mult”, a spus Trump. „În ciuda micii noastre diversiuni cu minunata ţară Iran, un loc minunat, şi a trebuit să facem asta pentru că altfel s-ar fi putut întâmpla lucruri rele”, a continuat preşedintele american.

Trump a numit, de asemenea, creşterea inflaţiei „falsă”, punând-o pe seama preţurilor la combustibil, despre care a sugerat că vor reveni la nivelurile de dinainte de război.

”S-ar putea să fiți foarte impresionați”

„Nu uitaţi, avem o inflaţie oarecum falsă din cauza combustibilului, a preţurilor la energie”, a spus Trump.

Vorbind despre preţurile petrolului, înainte de a reveni la subiectul conflictului, Trump a afirmat: „Să vedem ce se întâmplă în următoarea săptămână sau cam aşa”.

„S-ar putea să fiţi foarte impresionaţi, iar dacă sunteţi, votaţi pentru republicani”, a adăugat el, făcând referire la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Vom avea victoria. Foarte curând”, a mai spus Trump despre război.

Comentariile preşedintelui vin în contextul în care anterior, acesta şi-a exprimat optimismul privind încheierea unui acord cu Iranul, susţinând că Teheranul este dispus să facă lucruri pe care nu le-ar fi făcut acum două luni.