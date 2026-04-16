Vibrația zilei este 8 și o să ne chivernisim banii, că am tot cheltuit de sărbători.

Horoscop 17 aprilie 2026 – Berbec

O reușită. Poate semnați un contract, posibil și de colaborare, și o să luați niște bani în plus, ca să aveți de buzunar dacă plecați în plimbare pe undeva. Vin ceva bani, fie de la serviciu, fie din particular, că o să aveți spor la treabă și banii o să aterizeze și ei din mai multe direcții.

Horoscop 17 aprilie 2026 – Taur

Poate sunteți în tratative pentru un nou proiect care o să vă aducă bani frumoși, că se va găsi sponsorizare și totul o să meargă ca pe roate. O să faceți încă o dată dovada calităților de buni profesioniști și o să iasă ceva de top și bine răsplătit financiar.

Horoscop 17 aprilie 2026 – Gemeni

Poate o să lucrați la ceva în particular și o să vă rotunjiți veniturile, că aveți nevoie de bani, cu o listă atât de lungă de cheltuieli. Aveți energie, entuziasm și o să-i luați cu voi și pe prieteni și o să vă duceți pe la mondenități zilele astea, pot fi nunți, botezuri și alte festivități.

Citește și
Horoscop 16 aprilie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va lua bani din economii

Horoscop 17 aprilie 2026 – Rac

Se anunță bani, fie de la serviciu, fie din partea celor pe care i-ați împrumutat la un moment dat și vi-i dau înapoi, în sfârșit. O să primiți vești bune de la cineva în care v-ați pus toate speranțele să fiți fericiți și poate vă și vedeți.

Horoscop 17 aprilie 2026 – Leu

Se poate să primiți o invitație specială la un eveniment care poate fi rampa voastră de lansare pe scena socială și o să dați accept. Reapare cineva care v-a lipsit ca aerul și o să treceți peste o neînțelegere mai veche.

Horoscop 17 aprilie 2026 – Fecioară

Întrevedere cu cineva care vă propune o colaborare și, în funcție de program și de importanța proiectului, o să luați o decizie în acest sens. Cineva la care visați de multă vreme vă caută și o să petreceți mai mult timp împreună.

Horoscop 17 aprilie 2026 – Balanță

Se poate să luați o decizie referitoare la relația de cuplu, să vă faceți jurăminte de credință și să puneți la cale o cununie civilă sau religioasă. Poate le smulgeți șefilor o promisiune de mărire de salariu sau să treceți de pe un post pe altul.

Horoscop 17 aprilie 2026 – Scorpion

V-ați putea alege cu o funcție, poate vi se atribuie un rol la serviciu și o să vă achitați onorabil, și o să mai urcați pe scara ierarhică. Se poate să primiți o compensare, să fie o completare de salariu și să vă echilibrați din punct de vedere financiar.

Horoscop 17 aprilie 2026 – Săgetător

O să simțiți nevoia să ieșiți în doi, să stați de vorbă, să alegeți o destinație de weekend, dacă nu cumva ați primit o invitație la un eveniment festiv. O să faceți o evaluare a banilor din cont să vedeți dacă aveți de o plimbare la munte, pe undeva, la distracție.

Horoscop 17 aprilie 2026 – Capricorn

Poate vă faceți timp să ieșiți și voi la o petrecere, să ajungeți într-o stațiune turistică, să vă limpeziți mintea după o săptămână solicitantă, poate mai mult emoțional. E posibil să se autoinvite cineva la voi și să petreceți o zi, două împreună, cu condiția să nu fiți voi uitați pe undeva.

Horoscop 17 aprilie 2026 – Vărsător

Se poate să primiți o confirmare dintr-un birou de șefi că vi se permite să luați un salariu, două în avans, ca să nu apelați la o bancă. E rost de ieșit la plimbare pe undeva și o să vă bucurați de un anturaj care o să întrețină starea de bună dispoziție.

Horoscop 17 aprilie 2026 – Pești

Vi se face o ofertă de colaborare și, dacă o să vă rămână timp în particular, o să vă apucați de lucru, dacă nu, lăsați poate pentru la toamnă. Faceți monetarul să vedeți de câți bani dispuneți ca să vă duceți într-o excursie, că vreți să-i faceți o surpriză cuiva drag.