Este vorba despre coiful de la Cucuteni-Băiceni, evaluat la 3,2 milioane de euro. Presa olandeză transmite că vitrina în care era expus acest coif a fost lovită de șapte ori cu un baros, însă sticla nu a cedat, în ciuda pagubelor semnificative, potrivit RTV Drenthe.

În schimb, hoții au reușit să fure coiful de la Coțofenești și trei brățări de aur, totul în mai puțin de un minut, după care au părăsit muzeul.

Coiful de la Coțofenești și două dintre brățări au fost recuperate recent, în urma unui acord între procurori și doi dintre cei trei suspecți. Pentru aceștia au fost cerute pedepse de trei ani și opt luni de închisoare, în timp ce al treilea suspect riscă o condamnare de 5 ani și jumătate.

Deși coiful de la Coțofenești era piesa principală a expoziției, cel de la Cucuteni-Băiceni era considerat o piesă extrem de valoroasă. Cele două sunt singurele coifuri descoperite în România realizate integral din aur.

Coiful de la Cucuteni-Băiceni, mai vechi și mai mare

Coiful de la Cucuteni-Băiceni provine din secolele V-IV î.Hr. și a fost descoperit de localnici în județul Iași. Are o înălțime de 34,5 centimetri, un diametru de 25 de centimetri și cântărește aproximativ 500 de grame, fiind mai mare decât coiful de la Coțofenești.

Acesta este și mai vechi, fiind datat în secolul V î.Hr., în timp ce coiful de la Coțofenești aparține secolului IV î.Hr.

Procesul suspecților continuă

Procesul celor trei suspecți continuă în prezent, aceștia urmând să își prezinte argumentele în fața instanței. Avocații celor doi care au încheiat acorduri cu procurorii spun că nu vor avea nevoie de mult timp, în timp ce apărarea celui de-al treilea suspect, care neagă implicarea, ar putea dura mai mult.

O nouă audiere este programată și vineri, însă este posibil să nu mai fie necesară.