Planurile legate de închiderea CFR Marfă datează încă din 2022, atunci când Guvernul a anunțat că vrea să înființeze o nouă companie care va avea rolul de a asigura transporturile strategice ale instituțiilor din statul român. Carpatia Feroviar va prelua activitatea CFR Marfă, dar nu și datoriile de aproape 1,26 miliarde de lei care au pus-o în topul marilor datorinici la bugetele de stat.

„Evenimentele extraordinare ale anilor 2020 – 2023 (pandemia covid-19, criza energetică, alimentară și a transporturilor, precum și conflictele din apropierea granițelor) au accentuat și nevoia investițiilor în sectorul feroviar, respectiv importanța existenței unui operator feroviar de stat, apt să execute necondiționat toate transporturile necesare, conform cerințelor agreate la nivelul României din UE și NATO”, se arată în expunerea de motive a OUG-ului de înființare a noii companii.

„CFR Marfă este o companie care își va declara falimentul până la 31 mai, acesta este calendarul. Există deja Carpatica Feroviar, companie care a început deja să lucreze și care preia activitatea de la CFR Marfă”, a explicat Oana Gheorghiu.

„CFR SA este extrem de importantă şi ştim că sunt în progres investiţii de infrastructură la CFR SA. Urmează ca Ministerul Transporturilor, până la 30 aprilie, să vină cu o propunere a unui plan multianual de investiţii. Este absolut necesar şi este singura soluţie prin care putem creşte viteza trenurilor în România, investiţii în infrastructură”, a spus vicepremierul Oana Gheorghiu, după şedinţa de guvern.

„Credem că planul multianual de investiţii este singurul care poate să rezolve problemele structurale şi, evident, să fie asumaţi politic”, a completat Gheorghiu.

Ea a subliniat că o parte dintre angajaţii CFR SA deja au fost angajaţi la Carpatica şi o parte dintre ei au primit salarii compensatorii şi au plecat voluntary, iar o altă parte se vor angaja, probabil, în continuare.

„Carpatica ştiu că face angajări în perioada următoare şi măreşte numărul de angajaţi. Ministerul Transporturilor este într-un dialog constructiv cu sindicatul, nu sunt tensiuni acolo, dat fiind faptul că va prelua Carpatica activitatea, cu siguranţă va avea nevoie din ce în ce mai mult de angajaţi şi cei mai potriviţi sunt cei care au fost la CFR Marfă”, a spus ea.