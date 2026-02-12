În urma audierilor, procurorul de caz a dispus reţinerea pentru 24 de ore a celor patru persoane, urmând să trimită Tribunalului Bucureşti propunerea pentru luarea măsurii arestării preventive a acestora.

Din investigaţii a reieşit că drogurile capturate erau destinate a fi plasate în cluburile din Bucureşti.

"Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au pus în executare două mandate de percheziţie şi au condus persoanele depistate la sediul DIICOT - Structura Centrală", informează joi IGPR.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul lunii februarie, inculpaţii au procurat din Spania şi au introdus în România, în vederea vânzării ulterioare, cantitatea de aproximativ 400 grame cocaină.

"Drogul de mare risc, ascuns într-un colet, printre diverse obiecte vestimentare, a fost introdus în ţară prin intermediul unei firme de curierat internaţional. Ieri, inculpaţii au fost prinşi în flagrant, în municipiul Bucureşti, imediat ce au preluat şi transportau pachetul în care se afla substanţa interzisă", precizează un comunicat al DIICOT.

Din investigaţii a reieşit că drogul de mare risc indisponibilizat era destinat comercializării, inclusiv în zona cluburilor din municipiul Bucureşti.