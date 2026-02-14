Astfel, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei - Comunitatea Autonomă Valenciană asupra faptului că Agenţia Meteorologică locală (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a emis cod roşu de vânt puternic pentru sâmbătă, 14 februarie 2026, pentru Comunitatea Autonomă Valenciană - provincia Castellon.

Date de contact pentru asistenţă consulară

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia: +34 964.216.171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: +34 677.842.467.

Recomandări pentru călători

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?k=val şi https://www.112cv.gva.es/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.