Potrivit Ministerul Apărării Naționale, autoritățile române au activat măsuri de alertare pentru populația din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-ALERT în jurul orei 00:43, la solicitarea Centrului Național Militar de Comandă.

O dronă a intrat în spațiul aerian al României

Sistemele de supraveghere radar au monitorizat două ținte aeriene în apropierea frontierei. Una dintre acestea a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, contactul fiind pierdut la aproximativ 16 kilometri sud-est de localitatea Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 02:48, după ce situația a revenit la normal.

MApN trimite echipe de cercetare în teren

Ministerul Apărării a anunțat că o echipă este pregătită să se deplaseze în zonă pentru verificări și evaluări suplimentare, în contextul în care există posibilitatea ca fragmente de dronă să fi căzut pe teritoriul României.

Autoritățile au condamnat ferm atacurile Federației Ruse, subliniind că acestea reprezintă o amenințare la adresa securității regionale și o încălcare gravă a normelor de drept internațional.

”Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale”, mai transmit reprezentanții Armatei.