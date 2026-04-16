Rețeta e folosită de mult timp în Statele Unite, însă abia acum și-a făcut loc în meniurile restaurantelor de la noi.

Două chiftele turtite pe plita încinsă, peste care se topesc felii de brânză, ajung într-o chiflă ușor rumenită, alături de salată și sosuri. Rezultatul: un „smashed burger”, adică „burgerul zdrobit”. În rețetă se folosește carne de vită, cu o treime grăsime.

Bărbat: „Zaharurile din grăsime sunt foarte importante, pentru că acestea, în contact cu plita foarte încinsă, se caramelizează."

Burgerul zdrobit a apărut în urmă cu 100 de ani în Statele Unite, când un bucătar a vrut să prăjească mai repede chifteaua și a turtit-o.

Daniela Stănculete, reprezentant restaurant: „După ce mănânci un burger normal, te simți un pic mai greu, e mai greu digerabil, unul smashed este mult mai ușor de digerat."

Românii l-au testat și îl comandă.

Andrei Țoancă, reprezentant restaurant: „O categorie de vârstă mai tânără și domnișoarele foarte mult pentru că e mult mai ușor de mâncat."

Cristian Calapod, bucătar: „Se folosește o pâine brioche artizanală cu cartofi, care este foarte lejeră, nu te murdărești în timp ce îl mănânci."

Bărbat: „Este mult mai savuros. Ca și nivel de gust, e cu totul altceva."

Tânăr: „Are felia de carne mai subțire, e mai crocant și e mult mai bun față de unul simplu, care are felia mult mai groasă și e mai grețos."

Potrivit unei platforme de livrări, în România se comandă 25 de burgeri pe minut. De altfel, țara noastră se situează pe locul 4 în ceea ce privește consumul de burgeri, după Spania, Italia și Polonia - arată un studiu realizat în 25 de țări de aceeași platformă de livrări.