Nicușor Dan a afirmat la Europa FM, despre publicarea raportului privind anularea alegerilor, că a avut o corespondență foarte interesantă cu mai multe instituții.

„Am avut și discuții față în față cu reprezentanți, am avut discuții foarte interesante cu oameni din societatea civilă, unde, pentru că este o zonă foarte sofisticată, care combină metode tehnologice foarte noi, combină inteligență artificială, combină partea de psihologie socială, am găsit în zona de societate civilă oameni cu competențe deosebite și ne ajută inclusiv ei la asta”, a declarat șeful statului, potrivit News.ro.

Evaluarea privind influența Rusiei

Despre o evaluare preliminară, Nicușor Dan a răspuns: „Fără discuție, România este ținta unui război hibrid al Rusiei de cel puțin 10 ani. Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă.”

„90% din lucrurile pe care le știu despre alegeri sunt lucruri care pot fi făcute publice și pe care le vom face publice într-un mod sistematic”, a mai afirmat Nicușor Dan, amintind că, în luna ianuarie sau februarie a acestui an, Parchetul General a prezentat un raport care arată că unele agenții ruse de publicitate au lucrat pentru Călin Georgescu.

„Raportul pe care îl vom prezenta va reuni mai multe informații decât cel realizat de domnul Florența. Dacă vreți un răspuns la întrebarea ce rol a avut Rusia în campania lui Georgescu, acesta a fost deja oferit de raportul lui Florența”, a menționat Nicușor Dan, adăugând că vor apărea și elemente noi.

Despre momentul prezentării noului raport, Nicușor Dan a spus că acesta va fi făcut public în cursul acestui an.

Influența rusă în Europa și intensitatea din România

Potrivit șefului statului, „influența rusă a fost prezentă în multe cicluri electorale.”

„Influența rusă a existat, de exemplu, la Brexit și sunt rapoarte oficiale. A fost în multe țări occidentale. Ceea ce a fost excepțional în România a fost intensitatea. Asta este particularitatea: a existat influență rusă în Moldova, în Germania, dar toate aceste lucruri erau anticipabile. Nicăieri în lume nu am văzut o creștere de la 5% la 23% într-o săptămână. Eu cred, fără să anticipez, că multe țări occidentale nu ar fi observat acest experiment dacă s-ar fi întâmplat la ele. Spun asta și în apărarea serviciilor noastre. Dar analiza mea nu este finală”, a mai declarat șeful statului.