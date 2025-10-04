Românii nu mai aruncă uleiul de gătit uzat la canalizare. Sunt colectate cantități tot mai mari de la populație, și folosite

Stiri Sociale
04-10-2025 | 19:28
Românii reciclează tot mai mult ulei uzat, care nu mai ajunge la gunoi sau în sistemul de canalizare - ci în containere speciale.

autor
Călin Ardelean ,  Emanuela Băluș

Lunar se strâng astfel sute de litri de ulei, pe măsură ce oamenii își dau seama cât de nociv este pentru mediu și sănătatea publică.

Zece puncte noi pentru colectarea uleiului uzat sunt instalate în aceste zile în orașul de pe Bega, pe lângă cele șapte care existau până acum.

Pubelele se umpleau rapid, pentru că doar într-o lună şi jumătate, locuitorii de aici au dat spre reciclare 400 de litri de ulei folosit. Iar de la începutul anului şi până acum, au fost colectate patru tone!

Roxana Damaschin Țecu, administratorul unei firme de profil: „Până acum câteva luni frecvența de umplere a unui oilbox, deci 240 de litri, era cam o dată la lună. Însă, în ultima perioadă, am văzut că e nevoie de golirea lor tot mai des, la două săptămâni, la trei săptămâni."

Femei: „Am aici, în tigaie, un ulei folosit de trei maxim trei ori. O să completez în sticla acesta” (...)

„Reciclez uleiul în bidoane de doi litri. Prăjesc cartofi și se consumă mult."

Cum oamenii au fost tot mai receptivi, primăria a decis să extindă reţeaua de colectare a uleiului.

Silvana Andreaș, purtător de cuvânt Primăria Timișoara: „Ne bucură faptul că dinspre cetățeni a venit solicitarea pentru a extinde acestă rețea. Vom mai avea încă zece oilboxuri"

La Oradea sunt deja 80 de astfel de containere. „Bineînțeles, nu mai aruncăm la veceu, în chiuvetă", spune o localnică.

Din 2021, primăriile sunt obligate să asigure o reţea de containere, după ce Uniunea Europeană a atras atenţia asupra poluării pe care o produce uleiul uzat. Ajuns în pământ, acesta blochează absorbția apei și afectează solul. Un litru de ulei uzat colectat salvează de la contaminare până la un milion de litri de apă, asta însemnând necesarul de supraviețuire pentru un adult timp de 14 ani.

Destinația principală, combustibilii

În acelaşi timp, uleiul reciclat este foarte căutat pe piaţa combustibililor.

Marius Orbai, Garda de Mediu Bihor: Uleiul reciclat poate fi folosit ca biocombustibil, dar și pentru aviație. Poate reduce amprenta de carbon cu 90%, față de combustibilii clasici."

Sau este transformat în lumânări parfumate.

Alina Ursoi, manager întreprindere socială: „În primul rând îl încălzim, adăugăm ceară vegetală non-toxică parfumată, şi apoi când ajunge la 70 -80 de grade, îl putem turna în recipiente."

O persoană consumă, în medie, zece litri de ulei într-un an.

Sursa: Pro TV

Etichete: ulei, reciclare, ulei de gatit,

Dată publicare: 04-10-2025 19:28

