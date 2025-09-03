Tragedie în Mureș. O fetiță de 7 ani a murit după ce un dulap a căzut peste ea

Poveste oribilă în județul Mureș. O fetiță de 7 ani a murit după ce a căzut un dulap peste ea. Aceasta era în locuință cu un frate mai mic și unul mai mare, în vârstă de 23 de ani.

Mama copilei a găsit-o în stare de inconștiență, după ce un dulap a căzut peste ea, fiind prinsă între corpul de mobilier și pat. Femeia a sunat după ajutor, însă, deși a fost resuscitată minute în șir, a fost declarat decesul.

Din primele date, potrivit polițiștilor, fetița a fost lăsată împreună cu sora sa de 4 ani în grija fratelui mai mare, în vârstă de 23 de ani. Băiatul ar fi ieșit câteva minute din casă și atunci s-a petrecut tragedia.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, in rem, fără a fi pus cineva sub învinuire. Anchetatorii încearcă acum să afle ce s-a petrecut în locuința copilei.

