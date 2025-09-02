Un copil de 1 an și jumătate a murit electrocutat după ce a atins un proiector de iluminat amplasat în iarbă, în Vaslui

Tragedie la Vaslui, unde un copil în vârstă de 1 an si jumătate a murit electrocutat marți seară, după ce a atins un proiector de iluminat amplasat în iarbă.

A fost resuscitat mai bine de o oră, însă medicii nu l-au putut aduce din nou la viață.

Scena șocantă s-a petrecut în Piața Civică din Vaslui, iar în acel moment, zeci de copii se jucau în zonă. Baiețelul a atins unul dintre proiectoarele montate în iarbă și a căzut secerat.

După apelul la 112, un echipaj SMURD de Terapie intensivă a ajuns în câteva minute. În timp ce medicii luptau pentru viața copilului, părinții lui, dar și cei care au asistat la teribila scenă, se rugau să se întâmple o minune. Din păcate, după mai bine de o oră a fost declarat decesul. Vestea a copleșit-o pe mamă, care a leșinat și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Primarul a venit și el la locul tragediei.

Lucian Braniște, primarul municipiului Vaslui: „Sunt colegii mei, verificăm să vedem de ce natură e. Proprietatea e spațiul verde, clar, e a noastră, dar să vedem dacă aceste reflectoare, proiectoare, funcționau și în ce condiții funcționau. Of, Doamne, așa ceva nu își dorește nimeni să se întâmple pentru o familie tânără cu un copil atât de mic. Este un contract de mentenanță, verificăm permanent lucrurile astea. O să vedem. Nu am un răspuns în momentul acesta.”

Polițiștii au început o anchetă în acest caz.

