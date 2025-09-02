Un copil de 1 an și jumătate a murit electrocutat după ce a atins un proiector de iluminat amplasat în iarbă, în Vaslui

Stiri Socante
03-09-2025 | 07:14
vaslui electrocutat

Tragedie la Vaslui, unde un copil în vârstă de 1 an si jumătate a murit electrocutat marți seară, după ce a atins un proiector de iluminat amplasat în iarbă.

autor
Cătălina Vieru

A fost resuscitat mai bine de o oră, însă medicii nu l-au putut aduce din nou la viață.

Scena șocantă s-a petrecut în Piața Civică din Vaslui, iar în acel moment, zeci de copii se jucau în zonă. Baiețelul a atins unul dintre proiectoarele montate în iarbă și a căzut secerat.

După apelul la 112, un echipaj SMURD de Terapie intensivă a ajuns în câteva minute. În timp ce medicii luptau pentru viața copilului, părinții lui, dar și cei care au asistat la teribila scenă, se rugau să se întâmple o minune. Din păcate, după mai bine de o oră a fost declarat decesul. Vestea a copleșit-o pe mamă, care a leșinat și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Primarul a venit și el la locul tragediei.

Ambulanță
Copilul de 9 ani și tatăl său, care s-au electrocutat lângă piscina gonflabilă, se întorseseră din Germania în vacanță

Lucian Braniște, primarul municipiului Vaslui: „Sunt colegii mei, verificăm să vedem de ce natură e. Proprietatea e spațiul verde, clar, e a noastră, dar să vedem dacă aceste reflectoare, proiectoare, funcționau și în ce condiții funcționau. Of, Doamne, așa ceva nu își dorește nimeni să se întâmple pentru o familie tânără cu un copil atât de mic. Este un contract de mentenanță, verificăm permanent lucrurile astea. O să vedem. Nu am un răspuns în momentul acesta.”

Polițiștii au început o anchetă în acest caz.

Versiunea lansată de mama tânărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum își apără fiul: „Fiecare mai face asta”

Sursa: News.ro

Etichete: vaslui, copil, electrocutat,

Dată publicare: 02-09-2025 23:06

Tragedie în Dolj. Un tânăr de 18 ani a murit electrocutat după ce a încercat să repare un televizor
Stiri actuale
Tragedie în Dolj. Un tânăr de 18 ani a murit electrocutat după ce a încercat să repare un televizor

Un tânăr în vârstă de 18 ani din judeţul Dolj s-a electrocutat în timp ce încerca să monteze un cablu la un televizor. Echipaje medicale au intervenit de urgenţă, i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu l-au putut salva.

Copilul de 9 ani și tatăl său, care s-au electrocutat lângă piscina gonflabilă, se întorseseră din Germania în vacanță
Stiri actuale
Copilul de 9 ani și tatăl său, care s-au electrocutat lângă piscina gonflabilă, se întorseseră din Germania în vacanță

Un băiețel de nouă ani și tatăl său, ambii cetățeni germani, au murit electrocutați la Cârța, în județul Sibiu. Se jucau pe marginea unei piscine gonflabile prevăzute cu o pompă electrică. În zadar au încercat salvatorii să-i readucă la viață.

Cum s-ar fi electrocutat copilul și tatăl lui în piscina gonflabilă. Erau germani și se aflau în vacanță
Stiri actuale
Cum s-ar fi electrocutat copilul și tatăl lui în piscina gonflabilă. Erau germani și se aflau în vacanță

Un băiețel de 9 ani și tatăl lui, cetățeni germani, au murit electrocutați la Cârța, în județul Sibiu. Ei se jucau pe marginea unei piscine gonflabile prevăzută cu o pompă electrică.

Un copil și un bărbat au murit după ce s-au electrocutat lângă o piscină gonflabilă, în Sibiu
Stiri actuale
Un copil și un bărbat au murit după ce s-au electrocutat lângă o piscină gonflabilă, în Sibiu

Un bărbat de 43 de ani şi un copil de nouă ani au murit după ce s-ar fi electrocutat lângă o piscină gonflabilă, în judeţul Sibiu.

Un pescar a fost găsit electrocutat în Bistriţa Năsăud. El a fost resuscitat şi a fost transportat de urgență la spital
Stiri actuale
Un pescar a fost găsit electrocutat în Bistriţa Năsăud. El a fost resuscitat şi a fost transportat de urgență la spital

Un bărbat aflat la pescuit s-a electrocutat, duminică după amiază. Incidentul s-a petrecut în zona localităţii Cormaia din judeţul Bistriţa Năsăud, bărbatul fiind dus la spital.

