Copil de nici doi ani, înecat la o pseudo-creșă din Timișoara. Angajații l-au scăpat din ochi și l-au găsit în iaz

Tragedie la un club privat pentru copii din Timișoara, care funcționează după programul unei creșe, deși proprietarii nu aveau autorizație pentru astfel de servicii.

Un băiețel de nici doi ani a murit înecat într-un iaz ornamental, în timpul programului de recreere, când cei mici au fost scoși afară, într-un parc. Acum se fac cercetări pentru ucidere din culpă. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

La iazul ornamental dintr-un parc privat, unde a fost găsit trupul băiețelului de un an și opt luni sunt și tobogane și leagăne pentru copii, unde cei mici erau duși zilnic, pentru că instituția nu are un loc de joacă propriu.

La prânz, una dintre angajate nu l-a mai văzut pe băiețel în grupul de 11 copii care fuseseră scoși afară. L-a găsit în cele din urmă în iaz și a sunat la 112.

Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Un băiețel care fusese scos pentru recreere într-un spațiu din proximitatea grădiniței împreună cu ceilalți copii, iar după un timp, personalul grădiniței a constatat lipsa acestuia. Din nefericire, în urma manevrelor efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul copilului.”

Clubul funcționa fără autorizație de creșă

Clubul la care era adus băiețelul de un an și opt luni nu este considerat, din punct de vedere legal, o instituție de învățământ, însă are un program similar unei creșe.

Corespondent PROTV: „Conform descrierii de pe propriul site, acest loc funcționează ca și un centru educațional. Tot de acolo aflăm că părinții își pot lăsa copiii de la 8 dimineața, până seara la 18:00. Adică la fel ca într-o creșă normală.”

Aura Danielescu, inspector școlar general ISJ Timiș: „Acestea nu sunt unități de învățământ și ele nu pot fi denumite creșe. Pur și simplu sunt niște cluburi care oferă servicii recreative. Ele nu figurează în rețeaua unităților de învățământ. Insistăm asupra faptului ca în aceste cluburi care nu au statutul unei creșe sau grădinițe, părinții, înainte de a-și duce copilul, ar trebui să fie foarte bine informați.”

Toți angajații clubului sunt audiați în dosarul penal deschis de polițiști pentru ucidere din culpă.

