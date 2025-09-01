Copil de nici doi ani, înecat la o pseudo-creșă din Timișoara. Angajații l-au scăpat din ochi și l-au găsit în iaz

Stiri actuale
01-09-2025 | 19:34
×
Codul embed a fost copiat

Tragedie la un club privat pentru copii din Timișoara, care funcționează după programul unei creșe, deși proprietarii nu aveau autorizație pentru astfel de servicii.

autor
Daniel Preda,  Emanuela Băluș

Un băiețel de nici doi ani a murit înecat într-un iaz ornamental, în timpul programului de recreere, când cei mici au fost scoși afară, într-un parc. Acum se fac cercetări pentru ucidere din culpă. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

La iazul ornamental dintr-un parc privat, unde a fost găsit trupul băiețelului de un an și opt luni sunt și tobogane și leagăne pentru copii, unde cei mici erau duși zilnic, pentru că instituția nu are un loc de joacă propriu.

La prânz, una dintre angajate nu l-a mai văzut pe băiețel în grupul de 11 copii care fuseseră scoși afară. L-a găsit în cele din urmă în iaz și a sunat la 112.

Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Un băiețel care fusese scos pentru recreere într-un spațiu din proximitatea grădiniței împreună cu ceilalți copii, iar după un timp, personalul grădiniței a constatat lipsa acestuia. Din nefericire, în urma manevrelor efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul copilului.”

Citește și
copil gradinita
Când încep înscrierile la grădiniță și creșă în 2025. Anunț important al Ministerului Educației

Clubul funcționa fără autorizație de creșă

Clubul la care era adus băiețelul de un an și opt luni nu este considerat, din punct de vedere legal, o instituție de învățământ, însă are un program similar unei creșe.

Corespondent PROTV: „Conform descrierii de pe propriul site, acest loc funcționează ca și un centru educațional. Tot de acolo aflăm că părinții își pot lăsa copiii de la 8 dimineața, până seara la 18:00. Adică la fel ca într-o creșă normală.”

Aura Danielescu, inspector școlar general ISJ Timiș: „Acestea nu sunt unități de învățământ și ele nu pot fi denumite creșe. Pur și simplu sunt niște cluburi care oferă servicii recreative. Ele nu figurează în rețeaua unităților de învățământ. Insistăm asupra faptului ca în aceste cluburi care nu au statutul unei creșe sau grădinițe, părinții, înainte de a-și duce copilul, ar trebui să fie foarte bine informați.”

Toți angajații clubului sunt audiați în dosarul penal deschis de polițiști pentru ucidere din culpă.

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, inecat, copil, cresa,

Dată publicare: 01-09-2025 19:34

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
O educatoare este acuzată că ar fi agresat 23 de copii: „Eram dependentă de cannabis și de vape-uri”
Stiri externe
O educatoare este acuzată că ar fi agresat 23 de copii: „Eram dependentă de cannabis și de vape-uri”

O îngrijitoare de la o creșă Montessori, acuzată că a rănit în mod deliberat zeci de copii aflați în grija sa, a declarat în fața instanței că era dependentă de cannabis și de vape-uri în acea perioadă și că „se enerva” dacă nu putea fuma.

Când încep înscrierile la grădiniță și creșă în 2025. Anunț important al Ministerului Educației
Stiri Educatie
Când încep înscrierile la grădiniță și creșă în 2025. Anunț important al Ministerului Educației

Ministerul Educației anunță că luni, 26 mai, încep înscrierile pentru grădiniță, creșă și servicii de educație timpurie pentru anul școlar 2025-2026. La creșă pot fi înscriși copiii între 3 luni și 3 ani, în limita locurilor disponibile după reînscrieri.

Grădinițele din marile orașe, supraaglomerate. Părinții caută soluții, iar unii sunt nevoiți să găsească alternative private
Stiri Educatie
Grădinițele din marile orașe, supraaglomerate. Părinții caută soluții, iar unii sunt nevoiți să găsească alternative private

Înscrierea la creșă, grădiniță și clasa pregătitoare va fi dificilă și în acest an pentru familiile care trăiesc în cartiere aglomerate, mai ales dacă unitățile școlare primesc mulți copii cu vize de flotant.

Anastasia, fetița moartă în creșa ilegală din Medgidia, a fost înmormântată cu baloane albe. În oraș nu există creșă de stat
Stiri actuale
Anastasia, fetița moartă în creșa ilegală din Medgidia, a fost înmormântată cu baloane albe. În oraș nu există creșă de stat

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, în cazul de la Medgidia, unde săptămâna trecută o fetiță de un an și zece luni a murit într-o creșă ilegală.

Anchetă la Medgidia, unde o fetiță a murit într-o creșă ilegală. Anastasia a sfârșit strivită de lada unei canapele
Stiri actuale
Anchetă la Medgidia, unde o fetiță a murit într-o creșă ilegală. Anastasia a sfârșit strivită de lada unei canapele

Este anchetă în Medgidia după ce, săptămâna trecută, o fetiță de un an și zece luni a murit într-o creșă ilegală. Polițiștii au deschis un dosar penal în REM pentru ucidere din culpă.

Recomandări
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primită, luni, de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu din Constanța.

PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%
Stiri Politice
PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după şedinţa coaliţiei, că a fost acceptat amendamentul lor pentru multinaţionale, respectiv păstrarea impozitului de 1%.

Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi
Stiri actuale
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi"

Sindicatele din Educaţie reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 01 Septembrie 2025

50:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28