Copil de 8 ani mort la Nessebar după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime

19-08-2025 | 12:34
parasailing bulgaria
Shutterstock

Un copil de 8 ani din Bulgaria a murit după ce a căzut de la 50 de metri înălțime în Marea Neagră, în timp ce făcea parasailing cu mama sa, la Nessebar.

 

Cristian Anton

Un băiat de 8 ani din Razlog a murit luni după ce a căzut de la mare înălțime în timp ce făcea parasailing pe plaja din Nessebar, scrie Novinite.

Copilul a fost ridicat în aer împreună cu mama sa, dar în circumstanțe încă necunoscute, a căzut de la o înălțime de 40-50 de metri în mare, în timp ce mama sa a rămas în aer.

Echipele de salvare au acționat imediat, aducând băiatul la țărm cu barca și efectuând manevre de resuscitare la fața locului. În ciuda intervenției lor rapide, copilul a fost declarat decedat la fața locului.

Persoanele care organizau activitatea de parasailing au fost reținute de poliție

În urma incidentului, autoritățile de aplicare a legii au reținut trei persoane implicate în organizarea și operarea serviciului de parasailing. Au fost inițiate procedurile preliminare, iar ancheta este în curs de desfășurare pentru a stabili circumstanțele complete ale accidentului.

Martorii au relatat momentul terifiant în care copilul a căzut, subliniind caracterul brusc și gravitatea accidentului. Autoritățile continuă să lucreze pentru a clarifica ce a cauzat ruperea frânghiei și dacă normele de siguranță au fost respectate în mod corespunzător.

