Ilie Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Nu voi da azi un punct de vedere fără echivoc”

05-12-2025 | 16:01
Ilie Bolojan
PRO TV

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, astăzi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, dacă o demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, pentru criza apei potabile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

autor
Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Declarațiile de presă ale premierului Ilie Bolojan au fost transmise LIVE pe www.stirileprotv.ro.

Șeful Guvernului a spus că un ministru nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile pe care le iau oamenii din subordinea sa, motiv pentru care nu o va demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

El a cerut, însă, ca până miercuri să aibă un raport clar cu ce s-a întâmplat şi cine este de vină entru criza apei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Ilie Bolojan
Moțiunea de cenzură ”România nu este de vânzare” a fost depusă în Parlament. Este puțin probabil să fie adoptată

”Nu voi da astăzi un punct de vedere fără echivoc (...) instituţiile pot să primească nenumărate informări şi un ministru cât timp are subordonaţi care au responsabilităţi explicite (...) nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile altor oameni care au explicit această responsabilitate. Ca să fim cât se poate de clari. Ăsta este adevărul”, a răspuns premierul.

Pe de altă parte, Bolojana a anunțat că alimentarea cu apă în județele afectate va începe ”din această seară” și că acest lucru se va face ”treptat”.

”Am convenit ca în această după-amiază să fie convocat comitetul care să aprobe reluarea alimentării cu apă și foarte posibil, din această seară, alimentarea cu apă va începe să fie asigurată. Nu se va vedea la toate locuințele imediat, ci va fi asigurată treptat.”, a spus premierul.

Sinteza declarațiilor premierului Ilie Bolojan:

- Am avut o deplasare programată de câteva luni în Ungaria și Austria, în care am abordat mai multe probleme. Vizita în Austria a avut 5 subiecte mai importante.

- Un subiect important a fost comunitatea românească din Austria. Este a doua comunitate cea mai mare din Austria. Am discutat de îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru românii noștri. 

- Un alt subiect important a fost legat de aderarea României la OCDE. Noi propunându-ne ca anul viitor să intrăm în OCDE.

- Pe partea de măsuri interne, în continuare trebuie să avem în vedere creșterea capacităților de producție, să avem o producție de energie. Avem perioade ale zilei în care suntem nevoiți să facem importuri. A doua este creșterea capacităților de stocare. Nu avem capacități de stocare suficiente.

- Un element important este interconectarea piețelor din regiunea nostră. Partea de piață unică este importantă.

- Avem un acord din partea guvernului austriac pentru a lucra împreună, în așa fel încât pe relația Ungaria-Austria să creștem capacitatea de transport a energiei. Vom lucra prin experți pe aceste proiecte. Săptămâna viitoare așteptăm pachetul pe care Comisia Europeană îl susține.

- Pe componenta de PNRR avem de absorbit aproximativ 10 miliarde de euro.

- Un alt subiect este legat de situația din județul Prahova. Am fost întrebat și la Viena ce se întâmplă, cine este responsabil. Am spus că principala preocupare este reconectarea cu apă. Asta am făcut în aceste zile împreună cu autoritățile responsabile din județul Prahova. Am lucrat în așa fel încât să realimentăm locuințele oamenilor. Am convenit ca în această după amiază să fie întrunit comitetul care să aprobe relimentarea cu apă. Nu se va vedea la toate locuințele imediat, ci va fi asigurată treptat.

- La Prahova este o situație aparte față de alte județe, au mai mulți operatori. Au o societate care nu se regăsește în niciun alt județ. 

- Astăzi nu este timp să schimbăm caii în mijlocul apei. Cei care au responsabilitate pentru această situație trebuie să răspundă pentru aceste prejudicii. Lucrările de acest tip se fac peste tot în multe țări din lume, dar când se fac oamenii sunt anunțați din timp. Se analizează alte surse care să înlocuiească temporar. Oamenii sunt anunțați.

- În mod evident, cei care au decis să ia aceste măsuri, înseamnă totuși o răspundere. Nu asta e problema acum, să aruncăm răspunderea dintr-o parte în alta.

- Nu voi da astăzi un punct de vedere fără echivoc, dar dintr-o experiență administrativă, instituțiile pot să primească nenumărate informări. 

- Soliditatrea coaliției va fi testată în momentul în care se va ajunge la un vot pe o moțiune de cenzură. Eu mă bazez pe o responsabilitate politică. Este un element de bază pentru ratingul României. În ceea ce privește decizia ÎCCJ de a contesta proiectul, este decizia Înaltei Curți. Dacă data trecută, așa cum știți, cu un vot de 5 la 4 s-a considerat că perioada de așteptare nu a fost suficientă, acum am respectat acest aspect care ține de avizare. Sper să se ajungă pe fond.

Vineri, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis să sesizeze din nou Curtea Constituțională a României (CCR) în privința legii pensiilor speciale ale magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.

ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Sursa: Pro TV

ilie bolojan

05-12-2025 14:20

